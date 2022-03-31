打滿3劑疫苗才能參加大甲媽遶境　台中動員800警力維持秩序

▲大甲警分局長吳燕山受訪表示，將投入逾800名警力維持遶境秩序，並呼籲民眾打滿3劑再參加遶境。（圖／大甲警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖4月8日晚上11點起駕，展開9天8夜的遶境行程，台中警方為了防範有心份子趁機作怪，破壞遶境秩序，部署超過8百名警力，一有不法份子藉機鬧事，絕對當場逮捕，大甲警分局長吳燕山呼籲信眾多搭乘大眾運輸、不躦轎不搶轎、不邊走邊吃，以及打滿3劑疫苗，才能參加遶境。

由於國內疫情升溫，鎮瀾宮已宣布全力配合政府防疫政策，包含全程佩戴口罩、不躦轎不搶轎、提供盒裝餐點、不能邊走邊吃，打完3劑疫苗才能參加遶境進香，為了能有效識別，凡是施打3劑疫苗並下載「數位新冠病毒健康證明」或提供其他疫苗證明（如健保卡），鎮瀾宮會提供「疫苗３OK」識別證，提醒民眾配合做好防疫，讓遶境活動能「遶境祈福、和平圓滿」。

大甲警分局長吳燕山表示，為維護行人安全、確保車流順暢，鎮瀾宮週邊實施「行人徒步區」、「禁止汽車進入區」、「道路封閉路段管制」，此外，籲請民眾將車輛停放在鄰近的苑裡、台中港、清水、沙鹿等火車站，改搭火車；搭高鐵的旅客可在台鐵新烏日站，轉乘區間車至大甲火車站，或轉乘公車93至大甲下車，然後沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達。

開車民眾也可將車子停放在美人山營區、大甲體育場臨時停車場、大甲火車站後方停車場，再步行5至10分鐘即可抵達。

警方為防範不法宵小伺機扒竊，投入逾800名警方維持遶境秩序，現場有員警手拿防竊LED燈，提醒民眾注意隨身攜帶物品，針對轄內易發生竊盜路段、地點，也會張貼防竊宣導告示標語，提醒民眾勿將貴重物品放置車上，另外也設置6處「警察服務站」加強防竊宣導，提醒民眾注意自身財物安全。