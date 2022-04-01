疫情爆發！北市公布7張足跡　好市多、錢櫃、師大知名皮膚科診所入列

▲台北市1日新增12人確診。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市1日新增12例本土及32例境外移入，年齡介於10多歲至70多歲之間，27名男性，17名女性，本土案例分別居住於臺北市內湖區3例，文山區及松山區各2例，士林區、中山區、大安區、北投區、萬華區各1例。

截至1日中午12時，台北市新增與臺中婚宴案相關確診案共6案，分別為案23598、23630、23633、23731、23732及23734。

士林區案23598為30多歲男性，為台中婚宴案23277、23266接觸者，匡列居家隔離採檢PCR陽性確診，CT值18，北市衛生局持續疫調中。

中山區案23630為30多歲男性，與台中婚宴案23268接觸，匡列居家隔離採檢PCR陽性確診，CT值24，北市衛生局匡列相關接觸者65人居家隔離，擴大採檢5人。

萬華區案23633為20多歲女性，為台中婚宴案23502的接觸者，採檢PCR陽性確診，無症狀，CT值18，北市衛生局持續疫調中。

內湖案案23732為30多歲女性，3月26日曾至台中婚宴與確診者案23277足跡重疊而被匡列居家隔離，安排採檢PCR陽性確診，CT值15，無症狀，北市衛生局持續疫調中。

北投案案23734為30多歲男性，為台中婚宴案23277接觸者，被匡列居家隔離採檢PCR陽性確診，無症狀，CT值12，北市衛生局持續疫調中。

大安區案23731為20多歲男性，有台中婚宴足跡，3月31日進行接觸者採檢PCR陽性確診，CT值26，北市衛生局持續疫調中。

內湖區案23599係20多歲女性為醫院工作者，3月30日出現發燒、咳嗽、喉嚨癢症狀，31日就醫採檢PCR陽性確診，CT值16。案23599於臺北市內湖區某醫院擔任護理師，病房工作人員42人、住院病患8人及病房環境採檢30處，採檢結果皆為陰性。北市衛生局持續疫調，釐清是否為院外感染源。

其同住友人案23631為20多歲男性，經接觸者採檢PCR陽性確診，CT值18，於基隆某國小擔任體育教練，北市衛生局已通知基隆市進行校園相關防疫措施。

文山區案23632為20多歲男性，3月31日入院前採檢，PCR陽性確診，CT值22.3。文山區案23733為20多歲男性，為案23632接觸者，被匡列居家隔離採檢PCR陽性確診，CT值18.6，無症狀，北市衛生局匡列相關接觸者7人居家隔離，擴大採檢2人，並持續疫調中。

松山區案23735、23736分別為40多歲印尼籍看護及70多歲男性，皆為案23374接觸者，經接觸者採檢陽性確診，CT值分別為15及21，北市衛生局持續疫調中。