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婦人就醫搞烏龍騎「鐵馬」迷路　巧遇「烏龍鐵馬驛站」滿笑果

▲曾婦被帶回東港警分局興龍派出所休息 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲曾婦被帶回東港警分局興龍派出所「烏龍鐵馬譯站」休息 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港分局興龍派出所警員謝侑霖、鐘柏翔2員，於日前擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱於新園鄉義仁路上有一名婦人疑似騎乘單車迷路，又因天氣太熱導致身體不適，後由員警連人帶車帶回駐地休息後，通知友人載婦人返家。
▲曾婦被帶回東港警分局興龍派出所休息 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方表示，潮州鎮70歲曾姓婦人，因前往潮州某醫院回診，返程時要騎踏車回家，卻騎錯方向也不知不覺得騎到新園鄉，疑因中午天氣炎熱導致婦人身體不適，坐在路旁休息，經民眾發現報警，員警前往發現曾婦並無大礙，先將婦人及腳踏車帶回所內休息。

由於曾婦並無家屬可連絡，後經通知友人前來載她返家，她的友人到達興龍派出所前看到「烏龍派出所」、「烏龍鐵馬驛站」，笑稱婦人騎乘『鐵馬』搞烏龍騎錯方向迷路，剛好來到「烏龍鐵馬驛站」，真的可以在鐵馬驛站好好休息一下了，曾婦及友人離去時非常感謝警方熱心幫忙，並大讚東港警服務有夠讚。

東港警分局長張世儒肯定兩位員警熱心為民服務的精神；並表示，興龍派出所原名為「烏龍派出所」，於1991年7月1日改名『興龍派出所』，並於派出所前設立『烏龍鐵馬驛站』涼亭，其宗旨就是提供鐵馬族一個更加優質的休憩場所，提供快速、加值、ｅ化的警政服務，使警察機關展現出親民、愛民的警察新形象。

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