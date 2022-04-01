清明連假遊屏東　交通疏導措施報你知

▲清明節連假，屏東警分局將加強火車站及轉運站周邊違規停車取締以及車流疏導勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為迎接清明節連續假期，屏東警分局將加強火車站及轉運站周邊違規停車取締以及車流疏導，另屏東火車站前已設有科技執法，也提醒民眾接送親友時停放車輛勿超過3分鐘，應多加利用週邊路外停車場。

屏東警分局也針對屏東市新興旅遊景點「屏東勝利星村」以及於今(1)日正式營運的「屏菸1963文化基地」提供停車資訊供民眾參考：

「屏東勝利星村」園區周邊勝利路、中山路、青島街都設有汽、機車路邊停車格，汽車可停放博愛路與青島街口的屏東勝利星村停車場、以及忠孝路與青島街口的青創聚落路外停車場，另有周邊替代停車場可供停放；而機車則可停放位於勝利路與重慶路的機車停車場。

「屏菸1963文化基地」園區右側設有免費機車停車場、收費汽車停車場(每小時20元，上限100元)，遊覽車僅能於演藝廳避車彎臨停，乘客下車後請停至附近「玉皇宮」 或「縣民公園」停車場。

「人本生活節」將於今(1)日及2日15-20時在屏東縣民公園登場，其中明星林宥嘉於4月2日19時到場演唱，屆時勢必湧入大批人潮，屏東警分局將加強各出入口周邊道路及停車場交通疏導，懇請民眾遵循現場員警交通指揮。為避免車流壅塞耽誤行程，建議民眾使用手機下載「屏東好交通」、「Qparking」等App，以獲得即時交通狀況及停車資訊。