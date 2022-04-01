清明連假轄區湧車潮　東港警全力維護清交通順暢

▲清明連假，東港警分局規劃好交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

清明連假從4月2日至4月5日共4天，東港警方預計到東港鎮華僑市場、小琉球旅遊及返鄉民眾增多，為使返鄉掃墓鄉親及前來旅遊的遊客交通順暢，除規劃了交通疏導勤務外，更於臺1線、臺17線及東琉碼頭、朝隆路段等機動、彈性實施各項交通疏導管制措施，籲請遊客配合。

東港警分局規劃交通疏導措施：

1.臺1線及臺17線部分:預估連假前兩天以南下車潮為主，警方於南州鄉臺1線勝利路段沿線擺設交通錐，避免車輛任意違規停車，並在場加強交通疏導；另4月4日午後起北上車潮將逐漸湧現，臺1線北返車輛，於臺1線左轉勝利路時，可行駛中外兩車道銜接引道至南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，請依現場警察人員指揮「兩車道北上」南州交流道；而路人亦可沿臺1.線直行2公里由「崁頂交流道」北上進入國道3號，或從臺17線北上林邊交流道，亦可有效避開南州交流道車多路段。

2.東琉碼頭旁有漁會收費停車場及立體停車場，如民眾往返東港-小琉球，或至華僑市場用餐，遇停車位已滿，建議可將車輛停放進德大橋北端鹽埔漁港沿線路旁，再步行進德大橋沿線欣賞漁港風光，員警將視交通狀況於中山、朝隆路口實施車流管制。

東港警分局長張世儒表示，連假4天，預估觀光景點及漁港易湧入大量車潮，建議民眾外出前可利用「屏東好交通APP」查詢道路交通狀況，行車時收聽警察廣播電臺掌握最新資訊，並請駕駛行經路口慢、看、停，行人停、看、聽；開車不喝酒、酒後不開車，另勤洗手、戴口罩、落實實聯制，保護自己與家人的健康。