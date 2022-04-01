　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

麵粉麵包價格上漲怎麼辦？　陳吉仲：白米價格穩「推廣炒飯飯糰」

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會主委陳吉仲。（資料照／記者許展溢攝）

記者呂晏慈／台北報導

受到烏俄戰爭影響，國際原物料供應受阻，小麥、玉米價格大漲，導致麵粉、麵包價格撐不住。對此，農委會主委陳吉仲1日上午赴立法院備詢前受訪說，農委會提出加種玉米、釋放公糧老舊米當飼料等措施，另考量麵粉、麵包價格上漲，將推廣炒飯、飯糰等米食，盼藉此減少消費者支出。

立法院今天繼續邀請行政院長蘇貞昌率部會首長備詢。

陳吉仲會前接受媒體聯訪說，針對黃豆、玉米、小麥等原物料價格高漲，按照農委會資料，去年已經漲了一波，今年上半年因為Covid-19疫情及烏俄戰爭影響，預計未來玉米、小麥價格在上半年也會持續上漲。

陳吉仲說，行政院與農委會提出措施，行政院長蘇貞昌已經批准營業稅減免可以延長到今年6月底，另外，農委會針對玉米提出「種5萬公頃就有30萬公噸產量」措施，可滿足1個月需求，也將釋放公糧庫存的老舊米來當飼料米，目前可提供15萬公噸，如果需要，今年8月以後會再釋出30萬公噸。

針對小麥部分，陳吉仲說明，因為小麥價格上漲帶動麵粉、麵食、麵包價格上漲，農委會將大力推動各式「米食」，所有米食裡面，當然不只是炒飯和飯糰，還有各式各樣的米食，因為現在白米價格非常穩定，這樣替代效果應該會讓消費者支出大幅度減少。

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
快訊／採購新BNT？　郭台銘：我等了一年多　政府未提需求
這300萬用戶被列「優先停電」　台電曝原因
驚悚畫面！銀行保全騎車上班撞左轉小黃　命危搶救中
有確診者足跡！　彰化監獄公告禁止接見、送餐
北市擬廢「阿扁條款」　既存頂加違建發現2行為就拆
確診女「南投2日自由行」！　到訪景點曝
烏克蘭「最致命女狙神」一夜擊斃3敵兵　俄軍怕到讓她被陣亡
全世界被耍？網紅曬4連結：威爾史密斯巴掌風波全事前串通
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

密會高層！陳時中傳6月參選　蔣萬安提醒：近期確診數攀高

為農地工廠爭生存？林岱樺今提釋憲　34藍綠委連署支持

羅智強曝參選桃園市長玄機　「人生總有冒險的傻瓜精神」

打臉政院303停電檢討報告　劉世芳：該編特別預算3年內強化電網

兵役延長將在2024實施？蘇貞昌：尊重國防部專業

麵粉麵包價格上漲怎麼辦？　陳吉仲：白米價格穩「推廣炒飯飯糰」

羅一鈞忙到請假洗衣　蘇貞昌催婚：新婚有高額租金補貼

清明連假防疫緊縮？　蘇貞昌：「打好疫苗」危險性很低

2050淨零路徑天方夜譚？　王美花坦承：確實是挑戰

大潭電廠爆移工群聚　王美花：不影響供電調度「防疫最優先」

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

密會高層！陳時中傳6月參選　蔣萬安提醒：近期確診數攀高

為農地工廠爭生存？林岱樺今提釋憲　34藍綠委連署支持

羅智強曝參選桃園市長玄機　「人生總有冒險的傻瓜精神」

打臉政院303停電檢討報告　劉世芳：該編特別預算3年內強化電網

兵役延長將在2024實施？蘇貞昌：尊重國防部專業

麵粉麵包價格上漲怎麼辦？　陳吉仲：白米價格穩「推廣炒飯飯糰」

羅一鈞忙到請假洗衣　蘇貞昌催婚：新婚有高額租金補貼

清明連假防疫緊縮？　蘇貞昌：「打好疫苗」危險性很低

2050淨零路徑天方夜譚？　王美花坦承：確實是挑戰

大潭電廠爆移工群聚　王美花：不影響供電調度「防疫最優先」

「無接觸史」他快篩陽性衝急診　醫喊：社區感染壓力真的升溫了

美媒搶先爆料　「鬼之切」吉諾比利、哈達威確定入主名人堂

Gogoro確定4／5赴美掛牌！　將籌資96億元

安海瑟薇「下身失蹤」露長腿太撩人！　邪惡視角險些曝光

密會高層！陳時中傳6月參選　蔣萬安提醒：近期確診數攀高

孫藝真結婚「帶給他10啟示」　最後1點被推爆：真的極品

考生注意！教師資格考試簡章今公告、14日開始報名

整體勞動基金截至2月大賠1516.9億元　收益率為-3.07%

快訊／採購新BNT疫苗？郭台銘親回：我等了一年多　政府卻未提需求

不斷更新／烏南逾10萬人受困　普丁簽新法案4／1起用盧布買天然氣

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

政治熱門新聞

役期延長4個月擬變1年　實施時間曝光

快訊／新北暴增27例　足跡橫跨8行政區

地方倒戈挺柯文哲？　真相曝光「7連霸議員公開挺蔣萬安」

陳時中料6月選北市長　本人親回1句話

李四川無意參選高雄市　韓國瑜8字回應了

快訊／北市曝3張確診者足跡

民眾黨幫柯市府發表政策？楊寶楨反擊：議員質詢前先Google

確診者到過政大　北市發391則簡訊

4種對象最有感！政院租金補貼最高1.8倍

快訊／北市曝3確診足跡！曾去星聚點、SUKIYA、星巴克、霞海城隍廟

快訊／雙和社區959人採檢結果出爐　中和某公寓再新增5例確診

羅一鈞忙到請假洗衣　蘇貞昌催婚：新婚有高額租金補貼

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

快訊／政院砸300億補貼租金　每戶最高獲1.8倍加碼

更多熱門

相關新聞

1圖看懂常見9種食物發芽能吃？

1圖看懂常見9種食物發芽能吃？

常見的9種食物包括馬鈴薯、洋蔥、蒜頭、紅蘿蔔、薑等，有時一不小心就放到發芽，但還能吃或會產生毒素？農委會表示，雖然有些食物發芽還能食用，但營養價值會降低，所以最好趁新鮮吃完，其中，馬鈴薯發芽後絕對不能吃，因為有毒。

陳吉仲任內兼任台肥董座　曾銘宗揚言檢舉

陳吉仲任內兼任台肥董座　曾銘宗揚言檢舉

大陸禁台灣3水果」　農委會WTO提特定貿易關切

大陸禁台灣3水果」　農委會WTO提特定貿易關切

米蟲肉眼看不到全吃進去！專家曝保存絕招

米蟲肉眼看不到全吃進去！專家曝保存絕招

農民痛批陳吉仲講幹話不用錢

農民痛批陳吉仲講幹話不用錢

關鍵字：

農委會陳吉仲

讀者迴響

熱門新聞

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

丟丟妹直播「燙油濺雙手」！　傷勢曝光網：怎這麼嚴重

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降低36%

住旅館「直擊男友貼牆壁DIY」！她躺床崩潰了

快訊／20年老飯店熄燈！桃企大飯店突宣布「永久停業」

孫藝真、玄彬婚宴菜色曝光！祭出「高級魚子醬」韓網驚呆

Selina鮮肉男友「無罩正臉終於曝光

單親媽勒斃6歲兒7歲女　自稱「99分媽媽」無期定讞

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面