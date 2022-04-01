麵粉麵包價格上漲怎麼辦？　陳吉仲：白米價格穩「推廣炒飯飯糰」

▲農委會主委陳吉仲。（資料照／記者許展溢攝）

記者呂晏慈／台北報導

受到烏俄戰爭影響，國際原物料供應受阻，小麥、玉米價格大漲，導致麵粉、麵包價格撐不住。對此，農委會主委陳吉仲1日上午赴立法院備詢前受訪說，農委會提出加種玉米、釋放公糧老舊米當飼料等措施，另考量麵粉、麵包價格上漲，將推廣炒飯、飯糰等米食，盼藉此減少消費者支出。

立法院今天繼續邀請行政院長蘇貞昌率部會首長備詢。

陳吉仲會前接受媒體聯訪說，針對黃豆、玉米、小麥等原物料價格高漲，按照農委會資料，去年已經漲了一波，今年上半年因為Covid-19疫情及烏俄戰爭影響，預計未來玉米、小麥價格在上半年也會持續上漲。

陳吉仲說，行政院與農委會提出措施，行政院長蘇貞昌已經批准營業稅減免可以延長到今年6月底，另外，農委會針對玉米提出「種5萬公頃就有30萬公噸產量」措施，可滿足1個月需求，也將釋放公糧庫存的老舊米來當飼料米，目前可提供15萬公噸，如果需要，今年8月以後會再釋出30萬公噸。

針對小麥部分，陳吉仲說明，因為小麥價格上漲帶動麵粉、麵食、麵包價格上漲，農委會將大力推動各式「米食」，所有米食裡面，當然不只是炒飯和飯糰，還有各式各樣的米食，因為現在白米價格非常穩定，這樣替代效果應該會讓消費者支出大幅度減少。