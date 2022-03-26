常見4米蟲肉眼看不到全吃進去！　專家曝「保存絕招」3個月內不會有

▲農委會提到，米象的卵產在米粒中，肉眼無法判讀，早不知不覺中吃進肚子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許展溢／台北報導

是否曾在家裡的米看過米蟲？農委會表示，一樣米養百樣人，同樣一樣米也養百樣蟲，在台灣米蟲種類超過百種以上，但常見的只有約4種，分別為米象、穀蠹、麥蛾、外米綴蛾等，但肉眼看不到，大家從小到大吃進去數量數不清，要避免記得購買時別超過2公斤，並放在冷藏區，3個月內都不會有米蟲。

農委會說明，米裡面會有米蟲，是因為穀物是米蟲的主要食物，通常會在收割後進到穀倉後進駐，米蟲種類多，對米的影響也各自不同，以家中最常見的米象來說，有穎殼保護的稻穀，牠就無法突破穎殼產卵，但碾米後穎殼被除去後，牠就能產卵在米粒中，再慢慢地將米粒吃完，產卵在米粒中。

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▲台灣常見4種米蟲。（圖／農委會提供）



但到底吃到這些米蟲對身體有沒有害？農委會指出，其實從小到大，誤食米蟲的數量已不可數，因米象的卵產在米粒中，肉眼無法判讀，早在不知不覺中將牠們吃進肚子，但因米已煮熟，只能把他們想成動物性蛋白了。想要避免吃到米蟲，只能在挑選時更加留意，建議「購買米時，盡量不超過2公斤的包裝，買回家後，請放置於冰箱冷藏區即可保3個月不會有米蟲」。



至於為何不放置於冷凍區？農委會表示，因冷凍區雖會凍死米蟲，但米從冷凍區區拿出後，容易產生回潮現象，且易使米斷裂，煮米後口感就變差了，若米蟲數量過多，可把米放於冷凍區冷涷一週再丟棄，以免牠們再蔓延到其他地方。