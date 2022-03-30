　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲副主委任內兼任台肥董座　曾銘宗質疑違法揚言檢舉

▲▼行政院長蘇貞昌出席「邁向農業淨零排放策略大會」開幕活動 農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委曾銘宗30日指出，農委會主委陳吉仲過去在擔任副主委任內，曾代理台灣肥料公司董事長，質疑違反《公務員服務法》相關規定，並揚言提出檢舉。銓敘部長周志宏表示，「他的情況是暫代，不是被選為董事長、副董事長，所以他是暫代」，銓敘部會盡量提供資料。

立法院司法及法制委員會30日併案審查《公務員服務法》、《公務人員保障法》部分條文修正草案，並邀請周志宏、公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝等人列席備詢。

曾銘宗質詢時指出，現行《公務員服務法》第14條規定，公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務，過去陳吉仲在擔任農委會副主委任內，曾經兼任台肥公司董事長，質疑違反相關規定。周志宏回應，「如果是經過指派代表公股出任，「應該是可以」。

曾銘宗質疑，過去在前總統馬英九時代，不可以就是不可以，為什麼後來變可以，財政部次長可以兼任台灣銀行董事長，那是因為台銀是百分之百公股，詢問銓敘部可以的理由是什麼。周志宏則說，「代表官股去兼董事可以，董事長就不可以」。

▲▼立法院司法及法制委員會 考試院祕書長劉建忻 考選部長許舒翔 銓敘部長周志宏。（圖／記者屠惠剛攝）

▲銓敘部長周志宏。（圖／記者屠惠剛攝）

周志宏說明，銓敘部過去在2001年有提到，公務人員除了法律另有特別規定外，不得被選為董事長或副董事長，「法令有特別規定，但是作為官股的代表可以」。

曾銘宗表示，作為官股代表可以，但不可以是民營化，台肥董座是民營化的董事長，依照《公務員服務法》第23條規定，公務員有違反本法之行為，該管長官知情而不依法處置者應受懲處，該法第14條也規定要撤職。

周志宏則說，法律上規定是這樣，但是銓敘部曾經有解釋過，「因為他的情況是暫代，不是被選為董事長、副董事長，所以他是暫代」。

不過，曾銘宗質疑，什麼叫做暫代，董事長就是董事長，銓敘部一下子又打臉自己，詢問陳吉仲暫代台肥董事長多久的時間，周志宏僅說，「個案我不清楚」。

曾銘宗強調，「如果不可以，一天就不可以、一天就不行」，這個就是考試院不受尊重的地方，「不行就不行，可以暫代，超級誇張」，難怪連執政黨都想把考試院廢掉。周志宏說明，暫代的意思就是，「例如董事長辭職以後，還沒有依法選出董事長，由董事暫代」。

曾銘宗追問，所以可以暫代多久，周志宏則笑說，「這個要看時機」。

曾銘宗批評，難怪考試院不受尊重，手伸進去自己軟腳，馬政府時代一天就不可以，蔡政府時代卻可以，「他做一兩年還暫代，幫他開後門」，並揚言要提出檢舉，詢問銓敘部是否可以提供資料。周志宏回應，查處不是銓敘部的責任，但是銓敘部會盡量提供資料。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
26歲AV女優慘被分屍　「粉絲看屍塊」認出刺青
快訊／白宮：拜登願與普丁直接會談
暖心挺醫護！東森捐特製口罩39萬片　王令麟：感謝北榮守護全民
快訊／本土確診連環爆　陳時中「突向立院告假」
疫情多點爆發　全台13校宣布停課
陳時中公布中和公寓地址　侯友宜：給確診者多點空間
獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24h
快訊／聯合國直升機遭擊落！　機上8人罹難
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賑濟烏克蘭專戶達9.05億　倒數兩天關帳要捐要快

柯文哲違規無罩嗨唱　北市府：要求當事人說明「該罰就罰」

快訊／中和公寓清空共8人確診　侯友宜15時親上火線說明

KMT駐美代表處重啟　謝國樑推薦有力律師助攻

蔡壁如爆鏡週刊、鏡電視共用人力鐵證　「騙來的執照可不撤嗎？」

陳時中公布中和公寓群聚案地址　侯友宜：給確診者多點空間

陳吉仲副主委任內兼任台肥董座　曾銘宗質疑違法揚言檢舉

快訊／立院職工不滿職務調動　揚言跳樓遭駐警攔下

快訊／北市中正區某國小「外聘舞蹈老師」確診　急通知家長、學生快篩

綁樁修法？村里長事務補助費增至5萬元　內政部：年增4.6億負擔

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

賑濟烏克蘭專戶達9.05億　倒數兩天關帳要捐要快

柯文哲違規無罩嗨唱　北市府：要求當事人說明「該罰就罰」

快訊／中和公寓清空共8人確診　侯友宜15時親上火線說明

KMT駐美代表處重啟　謝國樑推薦有力律師助攻

蔡壁如爆鏡週刊、鏡電視共用人力鐵證　「騙來的執照可不撤嗎？」

陳時中公布中和公寓群聚案地址　侯友宜：給確診者多點空間

陳吉仲副主委任內兼任台肥董座　曾銘宗質疑違法揚言檢舉

快訊／立院職工不滿職務調動　揚言跳樓遭駐警攔下

快訊／北市中正區某國小「外聘舞蹈老師」確診　急通知家長、學生快篩

綁樁修法？村里長事務補助費增至5萬元　內政部：年增4.6億負擔

清明連假搭車打85折！國光客運加密車次「班距最短10分鐘」

獨／維修費破20萬！「百萬凱旋」遭阿婆擊落　他搖頭：難求償了

治裝費變貴了！　棉花價格飆升觸及逾10年新高

美國務院獲報：俄軍「扣留」美國人　警告公民勿前往烏俄

快訊／高雄化工廠群聚再+1！作業員家屬陰轉陽　累計24人染疫

用愛投資綠地球！ 東森自然美「空瓶回收計畫」響應2022世界地球日

PTT、Dcard大推的「痘肌蜜糖」　用完3瓶還不夠、直登重量瓶才滿意

藉同袍調訓性侵他女友　淫狼上尉竟笑「下面那麼濕還說不要」

泰國第一神顏超狂半裸透膚裝！「上身寫滿歌詞」真實體態看光

一個月菸錢2100元等於兩週餐費　過來人認證戒2物日省400元

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

政治熱門新聞

北市老天祿、鼎泰豐、ZARA有確診足跡

快訊／北市中山某高職生、中正某國小附幼生確診

北市中正區某國小「外聘舞蹈老師」確診

台青帶黃河水混濁水溪！他一句突破盲點

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理

圖／才23歲！國民黨「最美執行長」曝光　誓言改革藍營

快訊／永和確診女匡列破百人！連3天搭捷運　足跡跨雙北6區

快訊／中和公寓清空　侯友宜證實：再篩出2名陽性個案

陳時中公布中和公寓群聚案地址　侯友宜：給確診者多點空間

中國教授施壓台生改國籍！校方要查了

快訊／汐止婦染疫！2孩讀港湖地區國中小　北市：安排師生採檢

快訊／新北公寓群聚「捷運密集足跡」曝光　曾去7-11、麥當勞

少子化衝擊公務員報考　考選部42場次宣導

立委評鑑結果出爐！3立委列待觀察　高虹安唱「塔綠班之歌」被扣分

更多熱門

相關新聞

1圖看懂常見9種食物發芽能吃？

1圖看懂常見9種食物發芽能吃？

常見的9種食物包括馬鈴薯、洋蔥、蒜頭、紅蘿蔔、薑等，有時一不小心就放到發芽，但還能吃或會產生毒素？農委會表示，雖然有些食物發芽還能食用，但營養價值會降低，所以最好趁新鮮吃完，其中，馬鈴薯發芽後絕對不能吃，因為有毒。

徐國堯釋憲遭指奧步　銓敘部駁斥拖延書狀

徐國堯釋憲遭指奧步　銓敘部駁斥拖延書狀

陳明通研判俄烏戰事走向長期「邊打邊談」

陳明通研判俄烏戰事走向長期「邊打邊談」

大陸禁台灣3水果」　農委會WTO提特定貿易關切

大陸禁台灣3水果」　農委會WTO提特定貿易關切

米蟲肉眼看不到全吃進去！專家曝保存絕招

米蟲肉眼看不到全吃進去！專家曝保存絕招

關鍵字：

陳吉仲農委會台肥銓敘部周至宏曾銘宗

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

小S「親回32字」反擊汪小菲　1段話超高EQ

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

逼汪小菲崩潰「小S原話全文曝光」！1段話戳中痛處

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

和碩前副總裁失蹤　監視器曝新蹤跡

蝦皮店到店經理1句話　上3天想離職

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

汪小菲受夠小S這3點被惹毛！氣炸飆罵

阿信突爆料　石頭肺炎被隔離

黃虛線超車罰1200！網見原因長知識

松山分局擅自外洩不堪畫面！謝忻崩潰了

這老虎很大隻！　他最擔心2縣市

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面