陳吉仲副主委任內兼任台肥董座　曾銘宗質疑違法揚言檢舉

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委曾銘宗30日指出，農委會主委陳吉仲過去在擔任副主委任內，曾代理台灣肥料公司董事長，質疑違反《公務員服務法》相關規定，並揚言提出檢舉。銓敘部長周志宏表示，「他的情況是暫代，不是被選為董事長、副董事長，所以他是暫代」，銓敘部會盡量提供資料。

立法院司法及法制委員會30日併案審查《公務員服務法》、《公務人員保障法》部分條文修正草案，並邀請周志宏、公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝等人列席備詢。

曾銘宗質詢時指出，現行《公務員服務法》第14條規定，公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務，過去陳吉仲在擔任農委會副主委任內，曾經兼任台肥公司董事長，質疑違反相關規定。周志宏回應，「如果是經過指派代表公股出任，「應該是可以」。

曾銘宗質疑，過去在前總統馬英九時代，不可以就是不可以，為什麼後來變可以，財政部次長可以兼任台灣銀行董事長，那是因為台銀是百分之百公股，詢問銓敘部可以的理由是什麼。周志宏則說，「代表官股去兼董事可以，董事長就不可以」。

▲銓敘部長周志宏。（圖／記者屠惠剛攝）



周志宏說明，銓敘部過去在2001年有提到，公務人員除了法律另有特別規定外，不得被選為董事長或副董事長，「法令有特別規定，但是作為官股的代表可以」。

曾銘宗表示，作為官股代表可以，但不可以是民營化，台肥董座是民營化的董事長，依照《公務員服務法》第23條規定，公務員有違反本法之行為，該管長官知情而不依法處置者應受懲處，該法第14條也規定要撤職。

周志宏則說，法律上規定是這樣，但是銓敘部曾經有解釋過，「因為他的情況是暫代，不是被選為董事長、副董事長，所以他是暫代」。

不過，曾銘宗質疑，什麼叫做暫代，董事長就是董事長，銓敘部一下子又打臉自己，詢問陳吉仲暫代台肥董事長多久的時間，周志宏僅說，「個案我不清楚」。

曾銘宗強調，「如果不可以，一天就不可以、一天就不行」，這個就是考試院不受尊重的地方，「不行就不行，可以暫代，超級誇張」，難怪連執政黨都想把考試院廢掉。周志宏說明，暫代的意思就是，「例如董事長辭職以後，還沒有依法選出董事長，由董事暫代」。

曾銘宗追問，所以可以暫代多久，周志宏則笑說，「這個要看時機」。

曾銘宗批評，難怪考試院不受尊重，手伸進去自己軟腳，馬政府時代一天就不可以，蔡政府時代卻可以，「他做一兩年還暫代，幫他開後門」，並揚言要提出檢舉，詢問銓敘部是否可以提供資料。周志宏回應，查處不是銓敘部的責任，但是銓敘部會盡量提供資料。