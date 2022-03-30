1圖看懂常見9種食物發芽能吃？　專家提醒營養價值降低：這個有毒

▲1圖看家中常見9種食物發芽能不能吃。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

常見的9種食物包括馬鈴薯、洋蔥、蒜頭、紅蘿蔔、薑等，有時一不小心就放到發芽，但還能吃或會產生毒素？農委會表示，雖然有些食物發芽還能食用，但營養價值會降低，所以最好趁新鮮吃完，其中，馬鈴薯發芽後絕對不能吃，因為有毒。

農委會列出9項家中常見食物，要注意的是花生跟馬鈴薯，前者發芽後可以吃，但容易因濕氣重而發霉，若發霉則不能食用，馬鈴薯則不能吃，發芽時因小嫩芽會產生龍葵鹼，加熱也無法去除毒性，建議直接整粒丟掉。

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另外，農糧署提到，國產大蒜每年都在8-9月間種植，經6-7個月生長期，於翌年2-3月份陸續進入採收期。本年因冬季低溫，產期延後半個月，將於3月下旬進入盛產期。本（110/111）年期國產大蒜種植面積5928公頃，預估產量58837公噸，加上今年1-3月已進口約4000公噸（較去年同期進口9728公噸，減幅59%）合計62837公噸，尚不足國內年消費需求量66000公噸。

▲農糧署指出，國產蒜球外型呈下寬上窄之吊鐘型，外觀似蓮霧。（圖／記者許展溢攝）



農糧署表示，國際新冠肺炎疫情仍嚴峻，國際航運費用增加，大蒜進口成本居高不下，國際蒜價（到岸價1500-2500美元/公噸）較常年（到岸價1000-1500美元/公噸）上漲7成，目前阿根廷大蒜產期已結束，國內進口大蒜庫存有限，此時國內大蒜上市，正可補充大蒜供應缺口，以充裕供應市場需求。

農糧署說明，國產大蒜風味辛辣，蒜球外型呈下寬上窄之吊鐘型，外觀似蓮霧，品質佳又耐貯放，消費者可趁鮮多加選購。另進口大蒜辛辣味不足，鮮度差，其蒜球外型呈扁圓型，外觀形似茂谷柑，且經過長程運輸，碳足跡高。