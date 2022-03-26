大陸禁台灣3水果「14次已讀不回」　農委會WTO提特定貿易關切

▲大陸去年起暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者陳凱力翻攝）

生活中心／綜合報導

中國大陸從去年3月起陸續暫停我國鳳梨、釋迦與蓮霧輸銷案，農委會今（26日）表示，由於中方對我國14度要求科學對話技術性諮商遲遲未予回應，我國常駐世界貿易組織（WTO）代表團再次提出特定貿易關切，要求中國依據國際規範提出科學證據，儘速恢復我國三項鮮果實輸銷。

農委會今日發布新聞稿說明，世界貿易組織（WTO）於3月23日至25日召開食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS委員會）第82次例會，我國由常駐WTO代表團副代表林良蓉發言對中國暫停我鳳梨、釋迦與蓮霧輸銷表達嚴正關切，要求中國遵循WTO的SPS協定與相關國際標準，提供詳細的鑑定報告、適當保護水準與風險分析報告，採取國際通行對貿易限制最小的作法，儘速恢復我國三項鮮果實輸銷。

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不過，中國表示經其風險評估，認為我國源頭管理強化措施仍有疑慮，我方再次表示仍在等待中國提供科學證據與相關報告，以利有效解決此議題。

農委會另外指出，SPS委員會提供WTO會員解決與討論相關貿易爭議之溝通平臺，我國於例會再次提出特定貿易關切，期能透過訴諸WTO國際多邊場域以促使中方回應。針對中方對我國強化措施之疑慮，農委會再次促請中方應儘速透過兩岸聯繫管道展開雙邊技術性諮商，以科學對話積極尋求合理的解決方式。