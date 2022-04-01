陳時中料6月宣布參選台北市長　本人親回1句話

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部長陳時中是否投入台北市長選戰，傳聞他已經在上週拜會民進黨高層，預計6月中旬宣布。不過，陳時中昨日（3月31日）被問及此事，僅回答「我不知道誰是民進黨高層」，而且目前沒有規劃選舉相關事宜。

▲陳時中是否參選台北市長，目前尚未有定論。（資料照／記者屠惠剛攝）

民進黨備戰2022台北市長選舉，衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍均被視為潛在人選。而每年兩次的立法院會期，第一次將在5月底結束，有媒體報導，陳時中可能會在6月中旬宣布參選，而且他已經在上週拜會民進黨高層。

不過，近期因為本土疫情再起，陳時中蠟燭兩頭燒，昨日（3月31日）在疫情記者會上被問及此事，他回答「我不知道誰是民進黨高層」，目前也沒有規劃選舉相關事宜。

對於陳時中是否參選台北市長，健保署署長李伯璋上月23日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時提到，陳時中曾向他透露，為了留下一些歷史定位，希望能在任內拔下背上的「防疫、食安、健保」三支箭，目前已解決萊豬、福食進口兩大難題，剩下最後一支箭就是健保改革，待健保改革完成後，可能就會投入台北市長選舉，「我不是揶揄他，我認為他真的有那個潛力」。

而民進黨另一位熱門人選林佳龍，上月30日受訪時被媒體追問，若民進黨徵召他參選台北市長，是否會勇於承擔。林佳龍表示，現在還在做綜合評估，自己也是選舉對策委員會的成員，會全力為民進黨推薦、提出最有勝算的人選。

▼林佳龍也是民進黨熱門的台北市長人選之一。（資料照／記者林敬旻攝）