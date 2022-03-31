譏「慣用時空背景不同之術」　國民黨批陳時中：「類普篩」矛盾無能

▲陳時中基隆實施類普篩，防堵疫情。（資料照／記者郭世賢翻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

防疫指揮官陳時中昨宣布將針對基隆實施「類普篩」，國民黨31日批評，過去民進黨政府對普篩持反對態度，結果現在才又慢半拍的跟上普篩政策，「顯見民進黨防疫工作的矛盾與無能」。

國民黨文傳會副主委林家興批評，無論在2020年中境外移入暴漲、或2021年5月本土病例大爆發，陳時中都說普篩沒效、損害醫療量能、拖慢疫調速度，如今陳時中卻又要進行「類普篩」，讓人感嘆這種防疫措施「自我矛盾、反應慢半拍」。

國民黨強調，民進黨慣用「時空背景不同之術」來合理化自己的雙標行徑；但其實2021年6月以後，食藥署就已經緊急授權家用快篩，精準度也早早超過九成，民眾更能直接在超商購買，陳時中說時空背景不同，簡直是時空錯亂、活在平行世界，「難怪防疫指揮永遠只會慢半拍」。

國民黨指出，民進黨政府從2020年初開始幾乎傾洪荒之力在反對民間的普篩主張，甚至污名化普篩用意，抨擊普篩會拖垮醫療量能、拖慢疫調速度。但陳時中2021年跟進入境普篩、現在也要在基隆進行「類普篩」，都在在證明當初那些反普篩的理由幾乎不成立，「顯見民進黨防疫工作的矛盾與無能」。

國民黨表示，兩年前國民黨智庫曾做過民調，民調顯示82.1%民眾同意全面篩檢，拖了兩年後陳時中終於聽到人民心聲。期待陳時中今後適時能察納雅言，「別再因為自己的失能、雙標耽誤台灣防疫工作」。