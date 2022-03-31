羅一鈞深夜突請假「沒辦法開會」！原因曝光網友超心疼

▲羅一鈞深夜突然向陳時中請假，原因讓網友十分心疼。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

近期台灣本土疫情嚴峻，相關防疫人員的工作愈加繁重。「焦糖哥哥」陳嘉行31日分享，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞突然請假，理由曝光後，讓網友們感到十分心疼，喊著「感謝所有防疫英雄們，我們才有如常的生活」。

陳嘉行31日表示，衛福部長、指揮中心指揮官陳時中在桌邊分享了個故事，羅一鈞30日深夜11點40分突然跑來請假，告知接下來無法開會，希望能夠准假。

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陳時中感到不解，詢問是否有發生什麼狀況，沒想到羅一鈞卻說，必須回家洗衣服了，因為髒衣服已經堆到「再不洗就沒衣服穿了」。

▼原來，羅一鈞家裡的髒衣服已經堆滿，再不洗沒衣服穿了。（示意圖／ETtoday資料照）



一位公務員忙到深夜11點40分，居然還要請假，才能回家處理自己的事情，陳時中為此感到相當抱歉，也險些流下難過的眼淚，不斷稱讚「羅一鈞很盡責」，也決定當晚深夜不開會，等到明天一早再來討論。

▼陳時中分享，羅一鈞深夜突然請假，理由是要回家洗衣服，再不洗沒得穿了。（圖／翻攝臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）



故事曝光後，不少支持者感到心疼，在下方留言打氣，「感謝所有防疫英雄們，我們才有如常的生活」、「真的辛苦CDC了！！已經這樣的生活兩年多了，然後每天還能如此心平氣和的開防疫記者會」、「看了有點難過，能否儘量不給他們找麻煩？只要稍用點心防疫」、「感謝所有防疫的英雄們用自己不正常的生活，來換取大家可以正常生活。」

不過，也有不少人歪樓留言，「防疫當務之急要趕快替羅副找一位太太」、「我是覺得國家欠他一個女友（老婆）啦」、「要不要幫他介紹女朋友」、「天啊！早點說嘛，我們都願意幫忙洗好晾好幫您燙的」、「為什麼羅副講這句話的情境感覺很可愛（家裡滿出來的衣服小山）。」

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