本土5天飆293例「清零or共存」？前台大醫曝困難點

▲究竟要清零或與病毒共存，林氏璧認為不一定要二擇一。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內今（31）日新增87例本土案例、另增152例境外移入，雙雙創今年單日新高紀錄，累計5天本土飆293例。對於清零與共存爭議不斷，前台大感染科醫師林氏璧認為，「不覺得這是一個一定要選一邊的問題」，他透露各自困難點，疫情不同階段、做法不同，不一定要二選一。

本土疫情是否已到了清零與共存的交叉點？指揮官陳時中表示，放棄清零或者不採檢，這件事情到目前沒有到這樣的決定點。台灣疫情跟實施和病毒共存國家的染疫率完全沒辦法相比，台灣目前為千分之一，國外與病毒共存的國家染疫率都達2成以上，這兩個背景情況完全不同，染疫率與國際比較相對低，盡量把社區維持安全。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

前台大感染科醫師林氏璧則說，「我一直不覺得這是一個一定要選一邊的問題。非清零即共存。不是這樣的。」若一直將染疫率控制得很低，能清零則清零，但得考慮成本付出是否值得，「而且你一邊在放邊境，也為了經濟不想要做更多限制，要這樣慢慢走向開放，案例一定會變多的。」

林氏璧認為，共存是一定方向，但目前只是搶時間，希望走到開放時能做得更好。但當案例真的變多時，下一階段該怎麼走，如何在這樣的階段減害，以及要滿足哪些條件，指揮中心應該要好好規劃並向國人說清楚，「而不是強調現在還沒有到決定放棄清零選擇共存的交叉點，現在案例還很少。」

「希望不會走到指數型上升，但我們總要做好準備，對吧？」林氏璧呼籲，春節將近、多點開花、案例創新高，仍是老話一句最壞的打算、最好的準備，當全球Omicron幾乎都在當地造成指數型上升，台灣很努力的擋下第一次，還達到類清零，是否可以擋住以BA.2為主的攻擊，「戒慎而不恐懼，讓我們大家一起努力。」