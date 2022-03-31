趙少康諷類普篩是「時中造詞」　批陳時中：只為不打臉過去的自己

▲趙少康批民進黨「類普篩」雙標。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

防疫指揮官陳時中昨宣布將實施「類普篩」，中廣董事長趙少康31日批評，陳時中創新名詞，只是為了不要打臉過去的自己，「講話越來越像政治人」。

趙少康透過臉書表示，基隆疫情一發不可收拾，19條不明傳播鏈讓大家人心惶惶，頗有重演去年萬華群聚案的態勢，讓一向反對普篩的陳時中都不得不執行「類普篩」。繼「校正回歸」後，陳時中又創了「類普篩」這個新名詞，讓大家看得一頭霧水，指揮中心花這麼多心思發明新名詞，還真是讓世界跟不上。

趙少康質疑，防疫首重專業，普篩就普篩，為什麼還硬要加個「類」？就是不想打臉過去的自己。陳時中總說普篩存在很多偽陰性、偽陽性，可能反而造成防疫破口，現在為了不想讓民進黨執政的基隆疫情失控，只好趕緊「類普篩」。

趙少康批評，陳時中講話越來越像政治人，話越講越滑頭，總是讓政治凌駕專業。去年國民黨擔憂疫情爆發，早早建議中央加速推動普篩，用擴大篩檢找出潛在感染源，避免疫情不斷擴散，就只有民進黨「惜篩如金」，甚至揚言開鍘自行推動普篩的彰化，鬧得沸沸揚揚。

他更點名過去民進黨對普篩的各種反對說法，行政院長蘇貞昌「有許多偽陽、偽陰性問題」。陳時中「偽陽性拖垮醫療體系」。民進黨立委林靜儀「不要拿國外的權宜措施當成模範叫我們學」。民進黨市議員參選人陳嘉行「誰跟中共一搭一唱喊普篩，就知道內鬼是誰」。民進黨發言人謝佩芬「網路上鼓吹普篩是認知作戰的一環」。

趙少康強調，過去國民黨提普篩就被抹紅、封殺，現在為了拯救基隆市長林右昌，才髮夾彎照著國民黨的建議做。防疫路上共同的敵人就是病毒，其實陳時中只要老實跟大家說明，因為Omicorn疫情嚴重、有19條未知的傳播鏈，所以有普篩的必要性，該做的就去做，大家笑一笑也就過去了。

趙少康呼籲，防疫至上，因為攸關我們的健康、經濟與生活，沒有必要為了顧面子，發明各種新名詞自圓其說，把入境普篩講成落地採檢；把普篩講成類普篩，把心思花在「倉頡造字、時中造詞」只會成為大家的笑柄，傷害指揮中心專業與公信力。