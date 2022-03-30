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歡慶兒童節！賣場限時1天「4.6萬個布丁、養樂多免費送」

▲▼家樂福歡慶兒童節送免費布丁、養樂多。（圖／業者提供）

▲賣場歡慶兒童節送布丁、養樂多。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連假就帶著家裡寶貝們衝！為歡慶兒童節，就有賣場驚喜宣布4月4日當天只要憑不限金額消費發票就送「布丁、養樂多」活動，提醒須帶著12以下孩童一起並提供身分證名文件即可現領，每店數量有限、送完為止；期間加碼近百款玩具最低下殺47折優惠，就是要讓孩子們開心過兒童節。

▲▼家樂福歡慶兒童節送免費布丁、養樂多。（圖／業者提供）

▲▼家樂福量販店、超市店贈送品項不同。

▲▼家樂福歡慶兒童節送免費布丁、養樂多。（圖／業者提供）

家樂福驚喜祭出兒童節同慶活動，4月4日當天只要帶著家中12歲以下兒童，並於全台任一量販店、超市店消費不限金額，憑發票及身份證明文件（如學生證、健保卡）至門市服務中心即可分別免費領布丁、養樂多，每位兒童各限領1次，而量販店每店限量240個布丁，超市店每店限量120瓶養樂多，全台預計送出46200個小朋友最愛甜點，送完為止。

另，至4月6日前也網羅近百款在家也能玩翻天的系列玩具，像是熱門貼紙機、超大玩偶、經典射擊套組等最低下殺47折起，還沒為家中寶貝們挑兒童節禮物的父母們可要把握省荷包機會。

▲▼全聯自3月25日起開跑「春遊祭祖」檔期活動，祭出指定商品全聯價5折起優惠；同時還有日系家電Vitantonio集點換購活動。（圖／業者提供）

▲全聯也推「春遊祭祖」檔期活動祭出指定商品5折起優惠。

另，全聯近日則搶攻清明節商機，至4月14日前祭出「春遊祭祖有指定商品5折起」限時優惠，有多款彭湃組合包新品等買；部分門市則備有「清明掃墓專區」，提供像是水果盤或成立潤餅專區，陳列白、紅蘿蔔、高麗菜、白糖等配料，滿足消費者一站式購物需求。

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