首創超商自助寄、取件！全家最新複合店開幕了　5大超狂服務一次看

▲全家第4000店5大全新服務快看。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

4000店達陣了！全家今（31）日宣布全台第4000店正式開幕，店址落腳於新北市板橋廣榮店，並曝光5大全新服務，不僅首創超商「自助EC雙溫層寄取櫃」，提供一般包裹寄取件外，冷凍包裹也能自己來，以減少排隊時間，更增加APP訂便當服務，提前使用APP完成訂購及付費，中午一到即可就近到店取用熱騰騰現做便當，節省外出購餐時間。

▲▼首創超商全智能自助寄、取件EC雙溫寄取櫃。（圖／業者提供，記者蕭筠攝）

全家板橋廣榮店一共推出5大全新服務，其中，首創超商全智能自助寄、取件EC雙溫寄取櫃，提供常溫、冷凍2種溫層，消費者到店取件時，須先透過FamiPort輸入寄件、取件資料並獲得小白單上的條碼，接著到寄取櫃輸入手機末3碼並掃描條碼打開寄件櫃，即可完成寄件，取件部分則須到店員端告知收機末3碼，同樣會獲得小白單，再透過同樣方式完成取件。

而店到店寄件同樣也能透過自助寄取櫃辦理，並開放使用非現金支付完成付款；針對取貨包裹部分則導入「EC自取滑軌櫃」，讓消費者可自助拿取包裹，減省店員找件與消費者等候的雙重時間。

▲▼餐食智取櫃有保溫效果。

除自助寄、取件外，該店也首創「APP訂便當」、「餐食智取櫃」2大服務，特意在全家APP中新增訂便當功能，消費者早上10點前透過APP預定便當並完成付款，中午時間一到即可到附近店鋪領取現做便當，目前提供知名便當店5款人氣餐盒；而餐食智取櫃則找來「POPGo！」平台合作，下載其APP後於餐期前2個小時在APP完成下單、結帳，到店後掃瞄QR Code或手機對應解鎖，即可開櫃完成取餐。

▲門市也首度導入Let’s Café永續杯循環站。

最後該門市也首度導入「Let’s Café永續杯循環站」，以響應環保署的循環杯政策，消費者只須3步驟即可完成租借，包括加入環海淨塑「塑環真循環杯」官方LINE並完成註冊，接著打開借杯服務並填入數量，每人每次最多可租3杯，最後使用手機掃描店碼及杯碼即可完成租借，還杯時則僅需將永續杯交付給店員，再透過逆物流系統運送永續杯至廠商端清洗，該服務今年預計拓展達400店。

▲新開店也設置歐式麵包「哈肯舖」店中店專區。

此外，新開店也提供歐式麵包「哈肯舖」店中店專區、FamiSuper超市選品店等，滿足更全面需求。為歡慶第4000店里程碑達陣，全家APP隨買跨店取也推出雙重優惠，4月6日上午10時至4月12日有「Let's Café大杯特濃美式、拿鐵買40杯送40杯」、「酷繽沙不限口味買4送4」，4月6日至4月19日還有自有品牌指定商品6折起優惠可搶，而實體門市、全家App「全+1商城」同步也推百項商品6折起活動。

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