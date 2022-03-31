　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商功能無極限！　「隱藏版服務」讓網友全跪了：技能滿點

▲全家自助洗衣複合店主要鎖定小家庭和租屋族，因生活忙碌或空間不足，而對自助洗衣產生週期性的需求，具有「長尾」特性。（圖／全家提供）

▲有網友發現附近超商出現自助洗衣機，驚呼「無極限」。（圖／全家提供）

記者隋昊志／綜合報導

台灣超商無極限！不只店員身懷各種技能，店家所提供的服務也越來越狂。有網友日前經過新北市板橋一間便利商店，竟看到店內正在施工安裝自助洗衣設備，這也令他驚嘆，「便利商店真的無極限了」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」，PO出一張新北市板橋區廣權路的超商照表示，「便利商店真的無極限了！」只見超商內有部分區域正在進行裝修工作，而裝修的竟然是4台自助洗衣機，這也讓原PO表示，「看來自助洗的生意要被打趴了」，更好奇「便利店以後還會有啥服務」？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友發現附近超商出現自助洗衣機，驚呼「無極限」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲有網友發現附近超商出現自助洗衣機，驚呼「無極限」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文一出立刻引起不少網友熱議，紛紛表示，「這是真的？太屌了吧？」、「已經超出我的想像」、「有點扯」、「超商店員技能樹+1」、「下班經過有看到，滿不錯的」、「這店員出來，每個都技能滿點」、「超商店員經歷算是全項工作證照的感覺」、「未來超商店員列入職場面試重要工作經驗」

也有不少人紛紛敲碗許願未來超商的新功能，「以後超商會不會開得跟家樂福一樣大，裡面連傢俱家電床墊都開始賣了，房子也賣」、「以後會不會也有洗車服務」、「下次就有膠囊旅館了」、「以後會不會還有出租女友的服務」、「改天可能會推出修車、保養換機油服務」、「改天就有熱炒居酒屋了」、「下次就會看到燒烤跟章魚小丸子了」、「2084年部分便利商店頂樓開始提供店到店直升機接送」、「顧小孩、顧老人、殯葬服務、電腦手機快速維修」、「下次可能會提供寵物美容服務」、「以後各大超市都有幫忙教召跟點召喔」。

但其實全家所提供的自助洗衣服務，從2019年1月就已經展開測試，「東森新媒體ETtoday」過去曾報導《全家首開自助洗衣複合店　搶攻90億白帥帥商機》，首間店就位於新北市三重，之後陸續擴大到新店、林口、淡水，以及新竹市、台中市、高雄市等地。全家表示，因為看好小家庭租屋族對於自助洗衣的需求日增，也看好這個需求的成長潛力，超商提供這個服務，也有助於提高來客數以及來客停留時間的效益，也連帶其他商品的購買。

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
北市「制服店」有確診足跡！　海大教授出面回應了
快訊／300億補貼租金！　4類人給最多
本土多點爆發！　全台22校宣布停課
快訊／政院砸300億補貼租金　每戶最高獲1.8倍加碼
快訊／板橋海山國小學生確診！　全班緊急停課
快訊／台中喜宴燒新竹！　護理師脫罩拍照染疫
快訊／新竹5歲男童確診！　幼兒園停課10天
獨／台中喜宴群聚擴大！吃Buffet狂離席　醫：恐已擴及2、
1-2月發票開出11張千萬！　小7買微波食品中獎
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆警「連3天快篩」陰轉陽確診　居隔女快篩呈陽PCR採驗中

防疫最經典的金句？「我負責」排第二　網狂刷這8字苦笑了

有確診足跡！台中歌劇院閉館清消　節目異動看這裡

台味滿滿LINE貼圖！　17款免費限時下載

林右昌禁球場3天！PTT秒點名「最危險2處」卻沒封：難怪爆光光

不斷更新／全台22校停課！疫情延燒校園　9縣市爆師生確診

快訊／板橋海山國小1學生確診　全班緊急停課10天

快訊／台中恐怖婚宴燒高雄！某國小2童確診　全校停課10天

「基隆36萬人類普篩是哪招？」前台大醫：不可能要開放又要清零

台中喜宴燒新竹！護理師脫罩拍照染疫　感染源疑為高雄濟陽艦官兵

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24hrs

基隆警「連3天快篩」陰轉陽確診　居隔女快篩呈陽PCR採驗中

防疫最經典的金句？「我負責」排第二　網狂刷這8字苦笑了

有確診足跡！台中歌劇院閉館清消　節目異動看這裡

台味滿滿LINE貼圖！　17款免費限時下載

林右昌禁球場3天！PTT秒點名「最危險2處」卻沒封：難怪爆光光

不斷更新／全台22校停課！疫情延燒校園　9縣市爆師生確診

快訊／板橋海山國小1學生確診　全班緊急停課10天

快訊／台中恐怖婚宴燒高雄！某國小2童確診　全校停課10天

「基隆36萬人類普篩是哪招？」前台大醫：不可能要開放又要清零

台中喜宴燒新竹！護理師脫罩拍照染疫　感染源疑為高雄濟陽艦官兵

逢年節必塞！南迴警清明節置重兵　多項交通管制報你知

日監獄傳施暴致死！　60多歲受刑人被室友「活活打死」

基隆警「連3天快篩」陰轉陽確診　居隔女快篩呈陽PCR採驗中

拜登民調慘輸普丁　俄烏談判美歐對俄立場分歧

役期恐延長！桃園役男搶當兵　入伍要排隊...議員電話接到手軟

防疫最經典的金句？「我負責」排第二　網狂刷這8字苦笑了

有確診足跡！台中歌劇院閉館清消　節目異動看這裡

地雷落入戰壕爆炸！俄羅斯第8位上校戰死　專家：克宮戰略失誤

足跡赫見北市「制服店」　確診海大教授喊冤：學長學弟簡單聊天

澤倫斯基願接受中立！　烏談判代表曝2要件「至少耗費1年」

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

即／高雄2國小童確診　急匡學校、補習班百人採檢

富二代老闆公司當皇帝！他揭慘況怒離職

不明感染源有隱形傳播鏈？名醫揭關鍵

義大利麵店曬對話3點回擊　Joeman回應了

快訊／竹縣軍營士兵染疫　衛生局證實了

明天愚人節「這5星座開不起玩笑」！

幫女同事夾菜「女友翻臉」　他傻眼：很嚴重嗎

更多熱門

相關新聞

不要青椒苦瓜　他見「全黃便當」傻眼

不要青椒苦瓜　他見「全黃便當」傻眼

台灣便當店林立，菜色選擇也很多樣化，但一名網友在臉書PO文聲稱，中午請同事幫忙買便當，說了不要青椒、苦瓜、茄子這3樣菜，沒想到打開便當一看，4樣配菜竟然全是南瓜，加上主菜，整盒幾乎都是黃色的！

蝦皮店到店「插旗彰化」　網喊別來！店員崩潰

蝦皮店到店「插旗彰化」　網喊別來！店員崩潰

一個月菸錢2100元　網曝戒2物日省400

一個月菸錢2100元　網曝戒2物日省400

新北2個便當100元　3菜1肉菜色曝

新北2個便當100元　3菜1肉菜色曝

台中玩3天住宿1晚破萬　她嘆都能出國

台中玩3天住宿1晚破萬　她嘆都能出國

關鍵字：

爆廢公社超商便利商店自助洗衣

讀者迴響

熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

Selina牽新男友現身黃子佼生日趴！全程十指緊扣

巫苡萱公開隆乳片！　扯衣秀壯觀巨球：再也不用擠

玄彬、孫藝真今下午3點世紀婚禮！

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

俄羅斯宣布停火！　開放馬力波平民撤離

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面