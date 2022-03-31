超商功能無極限！　「隱藏版服務」讓網友全跪了：技能滿點

▲有網友發現附近超商出現自助洗衣機，驚呼「無極限」。（圖／全家提供）



記者隋昊志／綜合報導

台灣超商無極限！不只店員身懷各種技能，店家所提供的服務也越來越狂。有網友日前經過新北市板橋一間便利商店，竟看到店內正在施工安裝自助洗衣設備，這也令他驚嘆，「便利商店真的無極限了」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」，PO出一張新北市板橋區廣權路的超商照表示，「便利商店真的無極限了！」只見超商內有部分區域正在進行裝修工作，而裝修的竟然是4台自助洗衣機，這也讓原PO表示，「看來自助洗的生意要被打趴了」，更好奇「便利店以後還會有啥服務」？

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▲有網友發現附近超商出現自助洗衣機，驚呼「無極限」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



貼文一出立刻引起不少網友熱議，紛紛表示，「這是真的？太屌了吧？」、「已經超出我的想像」、「有點扯」、「超商店員技能樹+1」、「下班經過有看到，滿不錯的」、「這店員出來，每個都技能滿點」、「超商店員經歷算是全項工作證照的感覺」、「未來超商店員列入職場面試重要工作經驗」

也有不少人紛紛敲碗許願未來超商的新功能，「以後超商會不會開得跟家樂福一樣大，裡面連傢俱家電床墊都開始賣了，房子也賣」、「以後會不會也有洗車服務」、「下次就有膠囊旅館了」、「以後會不會還有出租女友的服務」、「改天可能會推出修車、保養換機油服務」、「改天就有熱炒居酒屋了」、「下次就會看到燒烤跟章魚小丸子了」、「2084年部分便利商店頂樓開始提供店到店直升機接送」、「顧小孩、顧老人、殯葬服務、電腦手機快速維修」、「下次可能會提供寵物美容服務」、「以後各大超市都有幫忙教召跟點召喔」。

但其實全家所提供的自助洗衣服務，從2019年1月就已經展開測試，「東森新媒體ETtoday」過去曾報導《全家首開自助洗衣複合店 搶攻90億白帥帥商機》，首間店就位於新北市三重，之後陸續擴大到新店、林口、淡水，以及新竹市、台中市、高雄市等地。全家表示，因為看好小家庭租屋族對於自助洗衣的需求日增，也看好這個需求的成長潛力，超商提供這個服務，也有助於提高來客數以及來客停留時間的效益，也連帶其他商品的購買。