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澤倫斯基促挪威「增加能源供應」　籲歐洲禁俄船靠港

▲▼澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）挪威國會演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）挪威國會演說。（圖／達志影像／美聯社）

中央社奧斯陸30日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基30日向挪威國會發表演說，敦促這個僅次於俄羅斯的歐洲第2大天然氣供應國向烏克蘭和歐盟提供更多能源；同時他也呼籲歐洲各國禁止俄國船隻靠港。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過視訊演說告訴挪威國會：「你們可以透過為歐盟國家和烏克蘭提供必要資源，來為歐洲能源安全做出決定性貢獻。」

澤倫斯基並說：「我們已開始就下一個供暖季節的50億立方公尺天然氣供應展開對話。」

在烏克蘭戰事爆發前，挪威供應了歐盟和英國20%到25%的天然氣需求，俄羅斯供應的部分則占45%到50%；如今歐盟正致力降低對俄羅斯天然氣的依賴。

法新社報導，挪威已採取相關措施，期能在今年夏季將天然氣產量維持在最高水準。一般來說，夏季通常是低需求時期，天然氣公司通常會利用這段時間，進行其海上平台的維修、保養等工作。

挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）30日接受國內媒體訪問時重申：「我們已盡力供應（天然氣）。」

在演說中，澤倫斯基也呼籲歐洲國家禁止俄羅斯船隻使用各國港口，「我希望挪威與歐盟一起，下令禁止俄羅斯船隻靠港。」

他強調：「（俄羅斯人）目前暫時封鎖了我們的港口，他們根本不應該享有使用自由世界港口的權利。」

澤倫斯基也不忘再度呼籲各國援助更多武器，包括反艦飛彈、反裝甲車系統，以及防空系統等。

30日稍早，挪威宣布再向烏克蘭提供2000件M72反坦克武器；此外挪威也將透過世界銀行（World Bank）捐贈2000萬歐元，以資助烏克蘭政府支付醫護人員、教師和公務員薪資，以及養老金和社會福利。

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