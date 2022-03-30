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快訊／國小社團老師確診！桃園晚間新增2校停課　名單一次看

▲▼桃園市大業國小。（圖／翻攝自Google Maps）

▲桃園市大業國小。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／桃園報導

桃園市30日新增9例本土確診個案，其中1例（案23258）為大業國小外聘社團舞蹈老師，同時也在私立點創舞蹈短期補習班任教。為此，桃園市教育局晚間宣布，大業國小、私立點創舞蹈短期補習班分別停課1天和10天，累計已有4校1補習班停課。

桃園市教育局指出，大業國小3月31日全校預防性停課一天，加上4月1日親職教育日補假，預計4月6日復課；私立點創舞蹈短期補習班則停課10天，從3月27日停課到4月5日，預計4月6日復課。

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據了解，這名外聘社團舞蹈女老師（案23258）年約20多歲，經採檢後確診，Ct值較低為13.1，期間接觸不少師生，目前相關接觸者尚在採檢中。

0330桃園停課公告

一、東勢國小：

確診者該班級停課10天（3/26－4/4，4/5復課）
其餘師生停課7天（預計停課3/26－4/1，4/2復課）

二、復旦高中：

確診者該班級停課10天（3/26－4/4，4/5復課）
其餘班級維持正常上課

三、中原大學：

確診者該班級及學系停課10天（3/26－4/4，4/5復課）
其餘班級維持正常上課

四、大業國小：

3/31全校預防性停課1天，4/1親職教育日補假，預計4/6復課

五、私立點創舞蹈短期補習班：

停課10天（3/27－4/5，4/6復課）

▲▼ 桃園足跡（更新） 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼ 桃園足跡（更新） 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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