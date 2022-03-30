陸醫療專家發文力挺「動態清零」：不管防只管治，醫療體系有擊穿危險

▲上海浦西民眾趕在封控政策前前往超市補貨，貨架已空無一物。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠疫情持續，上海及吉林仍處於高度警戒狀態，採取嚴格的封控措施，要在最短時間內達到「社會面清零」，以符合中央現行政策。為穩固民眾對「清零」政策的信心，大陸國家衛健委主任馬曉偉今（30）日撰文表示，「如果不管防，只管治，中國醫療體系將面臨擊穿危險。」

▲吉林官方宣布，本輪疫情不再進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

馬曉偉認為，「動態清零」的精髓為快速速和精準，「動態」就是不追求絕對零感染，「清零」就是發現一起、撲滅一起，守住不出現疫情規模性反彈的底線。

馬曉偉指出，大陸是人口大國，非常小的發病率或病亡率，乘以14億的人口基數，絕對數就很大，「這樣的數字，任何國家的醫療體系都扛不住。面對疫情反覆衝擊，有的地方認為奧密克戎（Omicron）變異株症狀輕、流感化，思想鬆懈麻痺，有鬆口氣、歇歇腳、等等看的心態，常態化防控和應急處置放鬆了要求。」

▲武漢民眾接種疫苗。（圖／CFP）

馬曉偉提到，推進「抗原篩查+核酸診斷」的監測模式，增加抗原檢測作為核酸檢測的補充手段，「發布第三版區域新冠病毒核酸檢測技術指南，更加科學精準地劃定核酸檢測範圍，要求核酸檢測任務在24小時內完成，對無症狀感染者和輕症病例實行集中隔離管理，科學調整出院標準。」

馬曉偉強調，新冠病毒是全人群易感染，老年人、兒童等群體免疫力要弱一些，一旦感染，發生重症和死亡的風險將會增大，接種疫苗將起到很好的預防作用。