中俄外長安徽進行會談　王毅：雙方發展雙邊關係方向更加堅定

記者魏有德／綜合報導

大陸自今（30）日起，連續兩日於安徽屯溪召開第三次阿富汗鄰國外長會，包括俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、塔吉克、土庫曼及烏茲別克等國外長或代表出席。俄媒報導，大陸國務委員兼外長王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫今日舉行會談，這也是在烏俄衝突後，兩國外長首度面對面進行對話和溝通。

▲烏俄衝突後，中俄外長首度進行面對面會談。（圖／翻攝今日俄羅斯微博）

根據《今日俄羅斯》（RT）官方微博釋出的影片顯示，王毅及拉夫羅夫分別戴著口罩，先是以擊臂的方式取代握手，在媒體前合影後便進入會議室進行會談。

▲大陸國務委員兼外長王毅。（圖／翻攝今日俄羅斯微博）

王毅在會談中提到，俄羅斯在發展雙邊關係的意願更加堅定，推進各種合作契機更加牢固，中方對此給予高度評價，「我今天也願同老朋友一道，共同落實兩國元首的幾點共識，推動新時代中俄戰略合作夥伴模式，不斷向更高水平持續邁進。」

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫飛抵安徽，參加大陸舉辦的阿富汗鄰國外長會。（圖／翻攝今日俄羅斯微博）

拉夫羅夫則強調，這是雙方今年第二度會面，這場會面凸顯雙邊定期對話的重要性和信任特點，我們正在經歷國際關係史上的困難階段，相信國際局勢最終會變得更加明朗，「我們將與中國和其餘同道合的夥伴，共同朝著多邊、公正和民主的世界秩序邁進，雙方將討論落實兩國元首都表示贊同的所有協議必經的具體步驟。」