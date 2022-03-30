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烏俄開戰滿月...美國只出一張嘴？楊永明：美兩黨鬥爭是起因之一

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（左），俄羅斯總統普丁（右）。（組圖／路透）

▲俄烏戰事已進入第2個月，不過雙方談和條件仍僵持不下。（組圖／路透）

記者周依儒／綜合報導

俄烏戰事已進入第2個月，期間雙方多次談判，法國總統馬克宏、德國總理蕭茲、以色列總理班奈特等各國元首，也紛紛居中斡旋、勸和。對此，楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中說明最新戰況，並分析身為關鍵的美國，在此場戰役中扮演什麼角色？

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼？》，20分鐘聽懂烏俄戰爭現況！ 

楊永明分析，俄羅斯的目標應該是佔領烏東，以此地作為與西方的緩衝區，不過現在戰事陷入膠著，儘管俄軍已經圍攻烏南的港市馬立波，但烏克蘭的地形多河流，並不利於俄軍的大規模機械部隊，因此預測俄軍只能以蠶食的方式慢慢移動進攻。

▲▼一名俄軍在馬力波遭毀的公寓大樓徘徊。（圖／路透社）

▲俄軍狂轟烏克蘭南部的馬力波，預估300人以上喪命。（圖／路透社）

楊永明表示，雙方在這個月內已多次談判，普丁要求烏克蘭軍隊僅能有5萬人，但5萬人軍隊的防衛能力，對於60萬平方公里、4000萬人口的烏克蘭來說根本聊備一格，澤倫斯基也不會接受；而各國元首也紛紛從中做斡旋、勸和，就是因為此場戰爭已經造成1000萬以上的難民，除了引發人道問題外，難民問題恐將成為歐洲未來的壓力及拖累。

▲▼ 俄烏談判登場。（圖／路透）

▲俄烏雙方多次談判，各國元首也居中勸和、斡旋，圖為土耳其總統艾爾段。（圖／路透）

至於身為關鍵的美國在本月28日前，都僅是口頭勸談、警告，楊永明說，許多國家元首在烏俄開戰前就不斷請他們「坐下來談」，有的直接打電話、視訊，還有人直接奔去莫斯科談，但美國卻沒有任何行動，甚至還在烏克蘭進行軍事演習、提供武器給烏克蘭，更表明「歡迎烏克蘭加入北約」，種種行為直接惹怒普丁，且就算開戰後也不願介入調停。

對此，楊永明分析美國不調停的原因應該有3點盤算，第一點是美國仍希望北約可以持續東擴至烏克蘭，這樣才能真正頂住俄羅斯勢力，但若照現在戰況來說，雙方若真要和談，應該還是俄羅斯占上風，那這樣北約東擴的計畫不但失敗，烏克蘭東邊更是被削掉一整塊，烏俄戰爭、北約東擴也會以最糟糕的情況收場。第二點則是「戰爭可消耗俄羅斯國力」，楊永明表示，戰爭就是消耗自己國家的經濟軍事以及領導人威望，但這場戰爭美國根本不需親自下場打，就可以達成耗損俄羅斯國力的目的，離北約東擴的計畫也能更進一步。

▲▼2019/06/28，川普與普丁在大阪G20場邊會晤。（圖／路透）

▲俄羅斯曾在2016年介入美國總統大選，幫助川普當選。（圖／路透）

第三點則是「美國內部兩黨鬥爭」，楊永明分析，烏俄問題從2014年在烏東、克里米亞問題上就陸續有炮火交戰，但直至2022年才全面開打，就是因為拜登的民主黨始終認為，俄羅斯在2016年介入美國選舉，幫助川普當選，因此拜登上任後，才會提供更多協助給烏克蘭，去戳俄羅斯；而拜登兒子杭特拜登（Robert Hunter Biden）在烏克蘭利用自己的政治影響力，參與天然氣活動以及生物實驗室，川普的「通俄門」跟拜登的「通烏門」不僅是造成此場戰爭開打的起因之一，同時也是美國不願介入的原因。

▲▼美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

▲楊永明認為美國兩黨鬥爭是俄烏開戰的起因之一。（圖／路透）

楊永明總結，澤倫斯基在以色列國會演講時曾說，「國家的戰爭可以調停，但善與惡之間是不能調停的。」這場戰爭背後有太多複雜因素，特別是美國兩黨鬥爭、近年選舉內幕幾乎都在烏俄戰爭中浮出檯面，若烏俄戰爭持續打下去，不只對烏俄雙方，對歐洲、全球都會產生重大的能源、糧食、經濟影響，因此美國應該改變態度，勸和促談。

▲▼美國總統拜登在波蘭首都華沙（Warsaw）發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登於本月29日表示，已準備好與普丁進行會談，圖為拜登在波蘭首都華沙發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，美國白宮發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）在當地時間29日表示，拜登已經準備好和俄羅斯總統普丁進行直接會談，「拜登總統也非常清楚，俄羅斯需要確實降低局勢，需要明確且真誠地致力於外交努力。」但會談的前提是，俄羅斯必須就美方提出的條件做出保證。

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