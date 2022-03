車臣首領又被打臉！卡德羅夫自稱在馬力波　「跪地祈禱照」卻露餡

▲卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)跪地禱告。(圖/@AnonOpsSE)



記者王佩翊/編譯

俄羅斯入侵烏克蘭後,車臣魁儡總統卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)為表衷心,強調自己也會一同出兵前往烏克蘭支援軍事進攻行動。他日前聲稱自己已經抵達馬力波,並PO出跪地禱告照,沒想到隨即遭國際駭客組織「匿名者」打臉,烏克蘭境內根本沒有卡德羅夫身後的那間石油公司。

綜合外媒報導,身為普丁親密盟友的車臣共和國領導人卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)曾放話,只要普丁一聲令下,車臣願意出兵橫掃烏克蘭。在俄烏衝突爆發後,他更帶1萬士兵誓師,加入俄羅斯進攻烏克蘭,上千名身經百戰的車臣特種部隊在白俄邊境附近的森林完成了戰前動員,並迅速南下攻入烏克蘭境內。

卡德羅夫近日宣稱自己正在馬力波前線,還PO出自己在當地跪地禱告的照片,在他身旁更架著機槍,背後則有多名相關人士持槍維安戒備。不過日前卻遭國際駭客組織「匿名者」(Anonymous Operations)在推特發文打臉,這張照片根本造假。

匿名者表示,「卡德羅夫企圖想要讓外界認為他本人也在烏克蘭當地作戰,他曾經聲稱自己抵達基輔周遭,結果馬上被發現人還在車臣。如今他說自己在馬力波,卻不知道烏克蘭當地根本就沒有這間俄羅斯石油公司的加油站。」讓網友直呼,實在是太尷尬。

The head of Chechnya republic Kadyrov desperately wants people to think he is fighting in #Ukraine. First, he lied about being near #Kyiv when he was seen in Chechnya. Now he says is in Mariupol and posts this picture, not realizing, but there are no Rosneft stations in Ukraine. pic.twitter.com/8HaaePM9Vx