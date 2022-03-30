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雲縣府挽救結婚率　設計「雲林賜福-女子姻緣」結婚五禮贈新人

▲雲林縣政府為鼓勵年輕人結婚、生子，整合府內各局處資源，除致贈專屬新人精緻好禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府為鼓勵年輕人結婚、生子，整合府內各局處資源，除致贈專屬新人精緻好禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近年結婚率低，雲林縣政府為鼓勵年輕人結婚、生子，整合府內各局處資源，除致贈專屬新人精緻好禮，各戶政事務所也提供拍照分享喜悅得場所，供新人拍照紀念。即日起，結婚新人到雲林縣各戶政事務所登記結婚，且新人只要有一方設籍在雲林縣，即可獲得1份獨一無二的「雲林賜福-女子姻緣」專屬好禮。

根據內政部統計，2021年結婚對數全年為11萬4606對，較前年減少7096對，折合年粗結婚率為千分之4.88，創歷史新低，雲林縣長張麗善表示，縣府特地邀請雲林科技大學設計學院團隊設計專屬新人禮盒，禮盒內包含五樣祝賀新人的心意。

一對雷雕檀木印章，代表新人心心相印；兩雙囍字筷，象徵彼此快樂一生；北港武德宮的三仙姑香火袋，傳達三霄娘娘祝福新人未來子孫滿堂；北港武德宮的財神爺香火袋，財源廣進；北港朝天宮的媽祖小神衣，期許平安順遂，禮盒內各項小物，承載著對新人的滿滿祝福。

行政處說明，新人辦理登記時將發放「幸福寶典」，提供新婚夫妻、新手父母相關協助，協助申請結婚或各項育兒托育津貼，藉結婚、生育、教養福利措施，協助減輕年輕人的負擔，鼓勵年輕人留在本縣打拼奮鬥，以建立雲林縣更優質的生養及育兒環境。

►聽Podcast #我在案發現場


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