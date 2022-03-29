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台大雲林分院改制18週年 　「雲杏暖陽．照亮史傳」檔案新書發表

▲臺大醫院雲林分院在改制18週年出版「雲杏暖陽．照亮史傳」檔案專書，並於今日舉辦新書發表會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲臺大醫院雲林分院在改制18週年出版「雲杏暖陽．照亮史傳」檔案專書，並於今日舉辦新書發表會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「透過泛黃的文書檔案與歷史老照片並輔以人物訪談，將被逐漸遺忘的雲林醫療開拓與發展史還原歷史脈絡」，臺大醫院雲林分院在改制18週年出版「雲杏暖陽．照亮史傳」檔案專書，並於29日舉辦新書發表會，揭開牽動雲林整體醫療發展歷史的過程，呈現近年雲林分院持續精進、深化檔案整理及應用的價值。

記者會中撥放「雲杏暖陽．照亮史傳」新書發表的前導影片，透過影片見證近半世紀歷程的同時，也可見從省立、署立雲林醫院到臺大醫院雲林分院，醫院在歷任院長與所有同仁的努力下，以「視病猶親」的守護，為「醫者仁心」下了最美麗的註腳。

臺大醫院雲林分院長黃瑞仁說明，109年度臺大總院訪視雲林分院後提出了檔案管理業務改善議題，為完善歷年檔案整理、深化精進檔案管理作業，敦請甫從教育部退休之王文陸前督學（曾任總務司司長）擔任顧問。在王顧問的指導之下，臺大雲林分院近年來持續致力於重新整理文書檔案，如今將重要史料予以集結彙編，梳理近五十載的演變，以及展現從核心改變雲林醫療環境的努力。

▲臺大醫院雲林分院在改制18週年出版「雲杏暖陽．照亮史傳」檔案專書，並於今日舉辦新書發表會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲臺大醫院雲林分院敦請甫從教育部退休之王文陸前督學（曾任總務司司長）擔任顧問。（圖／記者蔡佩旻攝）

前總務司司長、現為臺大醫院雲林分院顧問王文陸表示，出版檔案專書的目的，是希望透過檔案應用與研究，讓過往耕耘雲林醫院的努力足跡留下紀錄，文中輔以訪談本院發展重要人物，紀錄省立雲林醫院、署立雲林醫院，到改制為臺大醫院雲林分院的完整歷程，與讀者共同見證雲林醫院的成長，以及醫者仁心不變的初衷。

黃瑞仁院長表示，檔案專書在去年8月30日開始籌備規劃，並於當次會議定下主軸架構，在編輯製作的過程中積極蒐集彙整所需的檔案與照片，並向國家發展委員會檔案管理局申請數位檔應用授權，呈現檔案應用的價值並加以推廣。而在零散的檔案拼湊過程中，醫院發展的軌跡逐漸成形，歷史留白的部分也積極安排重要的受訪人員，來補足其中的斷層。

執行編輯期間，開了3次專書審稿會議，邀請前總務司司長、現聘請為本院顧問的王文陸、臺灣大學總務處的呂芳留股長及臺中教育大學的周靜宜組長擔任編輯委員。在編輯委員的指導下，臺大醫院雲林分院與集思創意顧問股份有限公司日以繼夜、一同戮力完成修正內容。在最終準備定稿印刷前，院內同仁、王文陸顧問、呂芳留股長、周靜宜組長、集思創意顧問股份有限公司更是輪番經過多次審稿，希冀如期如質達成出版此書的使命。

黃瑞仁會中特別感謝王文陸顧問、臺灣大學總務處呂芳留股長、臺中教育大學周靜宜組長的指導；臺大醫院雲林分院秘書室洪雪貞主任、吳筱玟組長、王姿螢院聘副管理師及林子涵院聘副管理師的用心編輯與文檔蒐集；邱泰源立法委員、黃世傑局長、張信可院長、莊玉嬪主任、吳世昌先生接受專訪；臺灣大學管中閔校長、張上淳副校長、醫學院倪衍玄院長、臺大醫院吳明賢院長的賜序，讓本書增添許多精采；震旦行股份有限公司陳永泰創辦人與袁蕙華董事長的贊助，讓本書得以出版；此外，也感謝集思創意顧問股份有限公司團隊的幫助，完成本書。

▲臺大醫院雲林分院在改制18週年出版「雲杏暖陽．照亮史傳」檔案專書，並於今日舉辦新書發表會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲王文陸說，出版檔案專書的目的，是希望透過檔案應用與研究，讓過往耕耘雲林醫院的努力足跡留下紀錄，從省立雲林醫院、署立雲林醫院，到改制為臺大醫院雲林分院的完整歷程。（圖／記者蔡佩旻攝）

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