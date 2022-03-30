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清明連假返鄉祭祖+「台灣祭」音樂會湧人潮　屏警加強交通疏導

▲因應清明連假返鄉祭祖及「臺灣祭」音樂會湧人潮，屏警加強交通疏導及違規取締 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲因應清明返鄉祭祖及「臺灣祭」音樂會湧人潮，屏警加強交通疏導及違規取締 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

清明連假從4月2日至4月5日共計4天，屏東縣警方預估會湧入大批返鄉祭祖及遊客，已針對公墓周邊加強交通疏導外，亦對觀光地區、易壅塞路段及大型活動週邊道路規劃各項交通疏導措施，讓民眾返鄉掃墓及出外旅遊交通順暢。

▲因應清明連假返鄉祭祖及「臺灣祭」音樂會湧人潮，屏警加強交通疏導及違規取締 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲因應清明連假返鄉祭祖及「臺灣祭」音樂會湧人潮，屏警加強交通疏導及違規取締 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣境內臨近交通旅遊要道及省道公墓有潮州鎮第三公墓、里港鄉第一公墓及新園鄉第一公墓；連假期間掃墓祭祖民眾多，警方將加強公墓區周邊交通疏導，避免民眾掃墓時塞車回堵；另位於易壅塞路段臺1線旁的石光村及加祿村墓園，本局亦編排疏導勤務警力，勸導、取締臺1線違停車輛，請民眾掃墓祭祖時，勿違規停車，影響他人行車安全。

▲因應清明連假返鄉祭祖及「臺灣祭」音樂會湧人潮，屏警加強交通疏導及違規取締 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

因應南下旅遊車潮，警方將視車流狀況於臺１線實施調撥車道及沿山公路（縣道185）分流措施，屆時請民眾配合現場員警指揮，小心行駛；另由於縣府於4月1日至4月3日於墾丁大灣遊憩區舉辦的「臺灣祭」音樂會備受矚目，適逢連假期間為維持會場周邊交通順暢，4月1日起至4月4日止，每日晚上18至22時實施墾丁大街「人車分流」疏導措施，墾丁大街改為行人徒步區，南北向車輛一律行駛大灣路。

鑑於過去音樂祭所帶來的人潮與車潮，衍生的交通問題，影響交通秩序，為保障民眾的行車安全及維持交通秩序，警方將於清明連假期間會同環保局、監理站稽查人員在通往恆春半島主要幹道臺26線及墾丁大街南端設攔查點，加強聯合稽查，嚴格取締酒駕、飆車及非法改裝車輛。

屏東縣警方呼籲駕駛朋友遵守交通規則勿以身試法，行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，並隨時監看沿路CMS電子看板、LED字幕顯示器及收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊。

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