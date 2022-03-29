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清明先濕冷後暖熱　「2階段天氣變化」出爐！連假這2天最冷探14度

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▲明天鋒面靠近，又將轉雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣穩定，不過明日下半天到晚上又會有另一波鋒面接近，北部、中南部有雨，周四起東北季風增強再轉涼，低溫下探14度，此外周末兩天還受到華南雲雨帶移入影響，西半部有顯著雨勢，預估周末最冷，下周一、二天氣才會放晴回暖，換言之，清明連假前兩天「濕冷」、後兩天「晴暖」。

氣象專家彭啟明在臉書貼文表示，明日下半天到晚上另波鋒面接近，這波對中部以北較有影響，和過去幾天水氣相比減弱一些，以北部降雨為主，中南部有短暫陣雨，移動速度很快，幾個小時就會通過。

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周四、五兩天受到東北風影響，再轉涼，也偶有陣雨，預計持續到周日，低溫下看14-15度，北部較為陰沉偶雨，尤其迎風面的降雨，中南部較為穩定，溫度也會略降兩三度。

▲▼氣象局伍婉華3/29天氣預報說明。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲▼未來一周天氣預爆。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲▼氣象局伍婉華3/29天氣預報說明。（圖／記者黃軍瑋攝）

而周六日除了東北風外，預期有波華南雲雨帶的水氣移入，將顯著轉涼有雨，這波影響的程度仍在變化當中，目前預測是西半部將有顯著雨勢，很類似過去兩天的降雨，有可能範圍會再擴大連中南部都有機會。

這波水氣過後，周日深夜到下周一二有望轉乾轉晴，轉為偏東北風的環境，東北部及東半部較為陰沉偶有陣雨，西半部較為晴朗。這是清明連假天氣最好的時機點，溫度也將緩升。

臉書專頁天氣即時預報指出，明日鋒面靠近，各地可能有局部雷陣雨，但降雨範圍較小，有較多無雨空檔，無下雨時有太陽、悶熱。周四、五北部、東部有雨，其餘地區多雲。周末兩天華南雲雨帶東移，全台有雨。

溫度方面，今明兩日平地高溫普遍回升至25度以上，周四到周日各地再次轉涼冷，周末假日最涼冷，平地高溫不超過20度。整體而言，清明連假的天氣為前期「全台有雨、陰冷」，後期「東雨西晴、稍回暖」。

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