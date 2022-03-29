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屏東前縣長曹啟鴻開砲：引進國民黨力量介入初選是墮落的行為

▲立委鍾佳濱(26)日晚在潮州舉辦縣長初說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲立委鍾佳濱(26)日晚在潮州舉辦縣長初說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

立委鍾佳濱26日晚在潮州舉辦縣長初說明會，助選的縣議員洪明江、前縣長曹啟鴻火力全開砲轟國民黨地方勢力介入初選，曹啟鴻直批在黨內初選與與國民黨合謀是「墮落」的行為，會讓累積數十年的民主文化價值「三代累積一代虧空」；洪明江則呼籲支持者千萬不能投給國民黨支持的人選，否則未來民進黨在屏東如何走下去？

▲立委鍾佳濱(26)日晚在潮州舉辦縣長初說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲立委鍾佳濱(26)日晚在潮州舉辦縣長初說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

洪明江說，國民黨周佳琪在本屆南區立委選舉初試啼聲就獲得9萬多票，主要得力於父親周典論給予的豐沛議長資源拉攏地方勢力，而議長能有這麼多資源是縣長給的，所以他要痛心的說，周佳琪就是潘孟安栽培出來的人，如果此次縣長初選是由潘孟安、周典論力挺的周春米出線，則下屆屏東縣議長就是周典論的囊中物，如果周典論連任議長，則下屆南區立委就是周佳琪的了。

洪明江強調，政黨有政黨的路線、理念，政治不能這樣玩下去，他擔心如果縱容這種亂象持續下去，未來民進黨在屏東縣要如何經營下去？因此我們現在就要把它導正，他也警告國民黨不要介入民進黨的初選，同時呼籲民進黨支持者千萬不能支持國民黨支持的人；一個對民進黨完全沒有貢獻，從未打過天下的人，就想要靠著國民黨力量「坐天下」，這是無法容忍的。「鍾佳濱初選至今未口出惡言，在政見會表現最佳，是選民可放心將縣政交給他的人」。

曹啟鴻指出，選舉爭取各方支持無可厚非，但前提是要認同理念，國民黨地方勢力不斷的介入，又說等大選時會回歸國民黨，那根本就是來亂的，黨內這樣離譜的作為，不只讓民進黨的初選喪失公平性，也會讓政黨的理念消失，此舉就是「墮落」的行為。

他指出，他在縣長任內委派鍾佳濱與軍方協調潮州光春社福用地、屏東市大武營用地，怎麼到了選舉變成完全沒有功勞，他很慶幸在他任內縣有土地不減反增，籲請縣民支持鍾佳濱出線。

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屏東鍾佳濱曹啟鴻洪明江潮州縣長

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