新制上路　屏警宣示防制酒駕決心

▲「屏東縣酒駕新制上路記者會」在縣府禮堂舉行。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為防制酒駕悲劇上演，今年1月底政府通過酒駕修法，加重酒駕刑罰、同車乘客「連坐罰」、強制配備酒精鎖、累犯公布姓名、照片和違法事實等新制，並將於3月31日正式實施；屏東縣政府警察局為了配合酒駕新制及落實酒後代駕政策，邀請屏東縣長潘孟安拍攝相關交通安全宣導短片，並在今(29)日下午15時，在縣府禮堂舉辦「屏東縣酒駕新制上路記者會」活動，宣示「防制酒駕」及守護民眾用路安全之決心。

為了有效遏止酒駕，及加強酒駕新制宣導，這次特別邀請縣長潘孟安參與拍攝幽默風趣的宣導短片，希望透過縣長超強的人氣呼籲社會大眾重視酒駕後果的嚴重性，民眾切勿有心存僥倖酒駕之心態，該宣導影片除在記者會首播，未來將透過各大媒體及網路平台加強推播，擴大交通安全宣導效果。

會中，也邀集多家餐廳、KTV等相關業者及代駕業者高舉「酒後不開車」、「酒後找代駕」之宣導標語共同參與響應；重頭戲由縣長潘孟安及警察局長劉印宮持剪刀斷開「酒瓶+方向盤」連結的繩索，象徵「喝酒後不要駕駛」，一起杜絕酒駕惡行；而縣府也另外製作「酒後代駕、安全回家」貼紙，已由警察局各分局接洽相關店家於門口張貼，並配合設立相關店家連結網站，如有需求之民眾，可多多利用此項服務，現場也穿插生動活潑之行動劇，期能結合多方力量攜手降低酒駕肇事率。

潘縣長表示，未來將持續落實防制酒後駕車的各項作為，以確保縣民安全、提供安心的居住環境及用路安全，並希望藉由這次記者會活動，結合縣內餐廳業者及代駕業者力量，大家一起響應宣示「防制酒駕」決心，齊力降低酒駕案件，共同維護用路人行的安全，讓民眾能夠「快快樂樂享受美食」後，可以「平平安安回家」。