　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新制上路　屏警宣示防制酒駕決心

▲「屏東縣酒駕新制上路記者會」在縣府禮堂舉行。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲「屏東縣酒駕新制上路記者會」在縣府禮堂舉行。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為防制酒駕悲劇上演，今年1月底政府通過酒駕修法，加重酒駕刑罰、同車乘客「連坐罰」、強制配備酒精鎖、累犯公布姓名、照片和違法事實等新制，並將於3月31日正式實施；屏東縣政府警察局為了配合酒駕新制及落實酒後代駕政策，邀請屏東縣長潘孟安拍攝相關交通安全宣導短片，並在今(29)日下午15時，在縣府禮堂舉辦「屏東縣酒駕新制上路記者會」活動，宣示「防制酒駕」及守護民眾用路安全之決心。

▲「屏東縣酒駕新制上路記者會」在縣府禮堂舉行。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲「屏東縣酒駕新制上路記者會」在縣府禮堂舉行。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

為了有效遏止酒駕，及加強酒駕新制宣導，這次特別邀請縣長潘孟安參與拍攝幽默風趣的宣導短片，希望透過縣長超強的人氣呼籲社會大眾重視酒駕後果的嚴重性，民眾切勿有心存僥倖酒駕之心態，該宣導影片除在記者會首播，未來將透過各大媒體及網路平台加強推播，擴大交通安全宣導效果。

會中，也邀集多家餐廳、KTV等相關業者及代駕業者高舉「酒後不開車」、「酒後找代駕」之宣導標語共同參與響應；重頭戲由縣長潘孟安及警察局長劉印宮持剪刀斷開「酒瓶+方向盤」連結的繩索，象徵「喝酒後不要駕駛」，一起杜絕酒駕惡行；而縣府也另外製作「酒後代駕、安全回家」貼紙，已由警察局各分局接洽相關店家於門口張貼，並配合設立相關店家連結網站，如有需求之民眾，可多多利用此項服務，現場也穿插生動活潑之行動劇，期能結合多方力量攜手降低酒駕肇事率。

潘縣長表示，未來將持續落實防制酒後駕車的各項作為，以確保縣民安全、提供安心的居住環境及用路安全，並希望藉由這次記者會活動，結合縣內餐廳業者及代駕業者力量，大家一起響應宣示「防制酒駕」決心，齊力降低酒駕案件，共同維護用路人行的安全，讓民眾能夠「快快樂樂享受美食」後，可以「平平安安回家」。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
滴水驗親！台女舀濁水溪「倒入黃河水」：遊子回家了
台女博士生首爾遭撞死　酒駕韓男終審判決出爐
「蔬果界台積電」夫妻捲款1.6億！　遭通緝照片曝光
16歲少年「跳河慶生」亡！　父姊悲痛現身殯儀館
快訊／北市+3！台銀館前分行櫃員確診　Ct值22.1
3天竄150例「升三級警戒嗎」　陳時中：已不適用
俄烏談判現場畫面曝光！　土耳其總統喊話「該有結果了」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

接種莫德納疫苗送好禮　台南市民務必落實防疫相關規定

慈揚基金會響應黃偉哲打造幸福城市　捐款瑞復益智中心支持整建

第1季酒駕事故大幅減少3成　南二警強力取締270件

防疫優先！台南警友會聚餐取消改外送　餐廳老闆連跑6個勤務處所

新制上路　屏警宣示防制酒駕決心

屏東前縣長曹啟鴻開砲：引進國民黨力量介入初選是墮落的行為

雲林翁騎車外出失聯　連人帶車摔田間受困8小時獲救

低收及中低收入戶加發生活補助　竹市預計6,800人受惠

連假來新竹左岸　賞候鳥、體驗濕地步道、生態解說平台

南青逗陣玩創新青年論壇　市府傾聽青年創新力

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

剃髮認不得！汪見「光頭男」亂吠　聽熟悉聲秒賣萌認錯...媽笑翻❤

接種莫德納疫苗送好禮　台南市民務必落實防疫相關規定

慈揚基金會響應黃偉哲打造幸福城市　捐款瑞復益智中心支持整建

第1季酒駕事故大幅減少3成　南二警強力取締270件

防疫優先！台南警友會聚餐取消改外送　餐廳老闆連跑6個勤務處所

新制上路　屏警宣示防制酒駕決心

屏東前縣長曹啟鴻開砲：引進國民黨力量介入初選是墮落的行為

雲林翁騎車外出失聯　連人帶車摔田間受困8小時獲救

低收及中低收入戶加發生活補助　竹市預計6,800人受惠

連假來新竹左岸　賞候鳥、體驗濕地步道、生態解說平台

南青逗陣玩創新青年論壇　市府傾聽青年創新力

宋逸民、陳維齡6000萬元房捐出！　家人聚89坪教會：缺靈魂業績

台鐵太魯閣號事故將滿週年　時力曝工地安全管理「還在研議」

600名「在歐俄羅斯間諜」名單曝光！　英前情報局長：僅發現10％

防疫新規定3天勸導期　萬華阿公店「2酒客未實聯制」先開鍘

日本女公關長相超普！曾被看一眼就遭換檯　「4天賺5億」秘訣公開

CDC報中和案號講出「xx巷xx弄」　PTT秒傻眼：住址能唸出來？

「蔣萬安、陳時中、黃珊珊都無優點」　首都戰「擾亂者」李文嘴爆藍綠白

接種莫德納疫苗送好禮　台南市民務必落實防疫相關規定

水塔10年沒洗「請住戶分攤」　被罵硬收費！網推1設備：裝在自家

只剩3天！「板橋第一名熱炒店」租約到期熄燈　在地人淚：是回憶

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

民進黨屏東縣長初選周春米呼聲高

救護品管教育中心受贈高級心臟救命術訓練假人

工商領袖代表齊聚新北產發會

一個人也能吃燒肉　嘉義單身友善燒肉店

林右昌居隔道心聲　2決定斷傳播鏈

政黨輪替不能提台南民主退步！

學甲警突擊臨檢

台南逾300機車註銷車籍

台南白河鄉親憑證可免費參觀國際蘭展

南消四大隊清明火災搶救演練

雲林社區公車這樣搭年底前無限免費

後疫情時代台南魚頭君搶先赴日觀光

台南市爭取前瞻計畫提升溪北道路品質

立委邱議瑩為朱明宏輔選

更多熱門

相關新聞

引國民黨力量介入初選？曹啟鴻、洪明江開砲　

引國民黨力量介入初選？曹啟鴻、洪明江開砲　

立委鍾佳濱(26)日晚在潮州舉辦縣長初說明會，助選的縣議員洪明江、前縣長曹啟鴻火力全開砲轟國民黨地方勢力介入初選，曹啟鴻直批在黨內初選與與國民黨合謀是「墮落」的行為，會讓累積數十年的民主文化價值「三代累積一代虧空」；洪明江則呼籲支持者千萬不能投給國民黨支持的人選，否則未來民進黨在屏東如何走下去？

基隆疫情燒不停　台南警宣布即日起限制聚餐

基隆疫情燒不停　台南警宣布即日起限制聚餐

檢舉18件只罰一半　告小隊長還虧他「不舉」

檢舉18件只罰一半　告小隊長還虧他「不舉」

電動自行車交通死亡增　最快下半年納管

電動自行車交通死亡增　最快下半年納管

機車借友酒駕　女車主被罰33500

機車借友酒駕　女車主被罰33500

關鍵字：

酒駕縣長潘孟安劉印宮局長新制警察

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面