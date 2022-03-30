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打工3天辭職「時薪160元秒剩90元」　慣老闆嗆：妳態度好才有

記者黃翊婷／綜合報導

自2022年元旦起，國內工資的基本時薪從160元調整至168元。一名女網友日前在臉書PO文聲稱，在中壢某間餐飲店打工，應徵時寫著時薪160元，做了3天之後因為家中有事不得不辭職，老闆卻以「做不到1個月」為由，將時薪降到90元，「老闆還告知是因為我態度不錯所以才有（薪水）」；但大多數網友看完全文都認為老闆違規，勸她去勞工局檢舉。

▲服務生,點餐,咖啡廳,露天咖啡廳,小費。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO在餐飲店打工3天辭職，卻被老闆砍薪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」27日的文章中提到，過去有很長一段時間是在家中經營網路事業，最近到外面找工作，在中壢某餐飲店打工，應徵時寫著時薪160元，做了3天之後因為家裡有事，不得已提出辭呈，老闆要她找時間去拿薪水。

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原PO接著說，27日去領薪水時，老闆告知因為做不到1個月，所以時薪用90元來計算，讓她超級傻眼，「小妹想請問一下各位，現在外面打工真的是只要不滿1個月，時薪就是那麼低，以90元計算嗎？還是因為我只做3天所以才那麼低？然後後面老闆還告知，是因為我態度不錯所以才有（薪水），不然以之前的經驗，他通常是連薪水都不給的。所以工作天數太少的話，店家也可以選擇不給員工薪資嗎？」

不過，大多數網友看完原PO的描述，紛紛留言表示她遇到的是慣老闆，「不檢舉他就吃妳死死的，檢舉就會乖乖給妳」、「90元是什麼神仙薪水，打發乞丐嗎？只有最低時薪的一半再多一些而已，肯定是違法的」、「今年的時薪是168元起跳，不管妳做幾天，時薪就是照實領，可以請勞工局跟老闆聊天」。

也有過來人分享經驗，請原PO直接去勞工局申訴，當初他除了申訴，還連帶請老闆一起檢查打卡紀錄、時薪有沒有合乎法規，「結果當初那麼硬的，最後還不是乖乖給我應該有的薪水，至於檢查到違法、不合格的，還有罰單等著他。」

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