晚餐常見「10道菜擺滿桌」　全家崩潰！網點1解方：清盤又省錢

▲原PO家裡餐桌上，每晚幾乎都會有舊的加新煮的，共8～10樣菜色。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃品臻／綜合報導

家中有人願意天天下廚，一家人就能避免餐餐外食，也能吃得更健康，不過有網友相當苦惱，雖然有親人每天都會辛苦下廚煮飯，餐桌上都會有豐盛的「8~10樣菜」，但豐富的菜色中，親人的1個習慣也讓大家非常困擾。

一名網友在臉書的「爆怨公社」發文提到，家中一餐基本上會出現「三盤青菜、兩種肉類、一種魚、一鍋湯，青菜還會加肉絲或肉塊爆香。」

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看似豐盛的一餐，卻有一點讓原PO相當崩潰，「家裡5個人根本吃不完，剩菜就是反覆一直加熱根本沒人要吃，她知道剩菜沒人會吃，她又會煮很多新的出來，因此一餐出現8~10樣菜（加熱的舊菜+新煮的）也是常見的事」。他因此很無奈地求助網友，「家人每次煮晚餐都煮很多怎麼辦？每次勸導她都沒有用。」

▲原PO很苦惱，家人每次晚餐都煮太多。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出，網友們紛紛給予建議，「可能太孤單了才把重心放在煮菜，給她找點事做、多陪伴吧」、「我會選擇不吃飯，只吃菜，吃飯會容易飽，盡量把菜吃光光」、「可以改用分配的方式，一人一盤，又或者不改種類改份量減量」。其中有不少網友建議可用帶便當的方式解決，「可以帶便當上班」、「上班帶便當」、「包便當隔天帶公司吃」、「要不然你上班帶便當呀～不就可以減少剩菜加熱再加熱再加熱，自己帶便當，加熱一次而已，又可以省錢」。

另外也有不少網友分享自家煮菜習慣供原PO參考，「我家一樣是五個人，然後是一肉、一魚、兩青菜、一個帶湯汁的拌飯料，還有一鍋湯，大概都是五菜一湯」、「2大2小，四菜一湯」、「我家5個成年人頂多4菜一湯」、「五個人就是四菜一湯，頂多五個菜就很豐盛了」。