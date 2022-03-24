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恐怖片看一半！隔壁傳出「A片嬌喘聲」　同場女客：後兩排也聽到

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO日前去影廳看《咒》。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

恐怖電影《咒》首三日全台票房破2300萬，各地戲院都傳出午夜場滿場的情況。就有一名女網友發文表示，她日前也去看《咒》，只是怎麼想也想不到，一旁竟頻傳「A片」般的聲音，讓她根本無法專心看電影。貼文曝光後，引發網友熱議，「是好聽的還是殺豬的」、「你該確認一下她是不是真的在看電影」。

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，開頭就先罵了個髒話，因為她日前去影廳看恐怖片《咒》時，一旁的女生「跟演A片一樣嗲嗲叫」，嚴重影響到她，且一直到電影結束，她滿腦子還是對方的聲音。

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貼文曝光後，不少網友留言回應，「正火熱！你也加入戰局」、「所以硬了嗎？我是說拳頭」、「一種電影票兩種享受」、「賺！一部片兩種感受」、「嚇到為啥是嬌喘聲啊」、「你應該要叫回去，輸人不輸陣」、「她身邊是不是曖昧對象」、「要裝一下，旁邊的才會抱她啊」、「她用心良苦，讓你沒那麼恐怖」、「你要謝謝她讓你不害怕」。

留言串中，還有另名網友現身認親，表示「我剛好跟你看同一場，在後面兩排都聽得到！」原PO事後也回應，「我超想從她逃咖巴蕊（頭殼巴下去）」，當時的聲音「比較像前戲的那種」，雖然很假，不過「男生應該會愛啦！」

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