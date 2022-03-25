台北男40歲「能動用現金6萬」算有錢？　網一面倒認可

記者黃翊婷／綜合報導

台北一名網友24日在臉書PO文聲稱，自己的年紀已經超過40歲，身邊可動用的現金有6萬餘元，被朋友說是有錢人，但本身並不認同，於是上網來問問大家的意見。沒想到文章公開後，網友們幾乎一面倒認為這樣真的算不錯了，「你已經贏過幾百萬人了」、「的確啊，6萬可以屌打一堆人了」、「沒負債的話算是」。

▲原PO聲稱身邊能動用的現金有6萬餘元。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社，下同）

原PO在臉書「爆怨2公社」PO出一張銀行帳戶餘額的圖片，並聲稱自己已經超過40歲，能動用的現金有6萬1464元，被朋友說是有錢人，「是嗎？但我覺得我是可憐人啊！」

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這篇文章公開後，意外掀起熱議，雖然有部分網友認為可動用現金6萬餘元不算多，但大多數網友都覺得，如果圖片是真的，那原PO的經濟狀況的確算不錯了，「41歲，看看我的，6980元」、「你財富自由了」、「很多了，我連1萬元都沒有」、「這年頭沒有負債就贏一半」、「是！一樣40歲，我只有3116元」、「你已經贏過幾百萬人了」、「的確啊，6萬可以屌打一堆人了」、「沒負債的話算是」。

▲大多數網友認為，如果原PO說的是實話，那他的確算有錢。

其實，yes123求職網去年曾公布一份調查，「7年級生」雖然都已進入30歲至40歲這個年齡層，但把收入減掉支出後，只有36.1％的人屬於收支平衡，有29.1％的人收入大於支出，還有34.8％的人出現財務赤字；更慘的是，有19.1％的人表示自己沒有存款，比例破紀錄，高於2020年的17％，以及2019年的15.4％。

另外，在同一份調查中，合計有61.3％的青年勞工透露，目前自己有負債，其中有39.8％的人是有負債，而且造成沉重經濟壓力，僅21.5％的人是有負債，但沒有造成沉重經濟壓力。