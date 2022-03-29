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插隊大媽捷運站「卡疊卡」硬擠　網見1狀況曝：你被蹭車票

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書PO文抱怨遇到一件很無言的事，一名阿姨不知道是在趕什麼，直接插隊進捷運站就算了，還把票卡直接疊在他的卡上，導致卡片一直感應失敗，最後只有阿姨順利進站。不少網友看完他的遭遇，紛紛留言表示，會一直感應失敗應該是被蹭車票錢了，「阿姨蹭到你的卡」、「她可能是故意跟你擠，用你開門那幾秒搭霸王車」。

▲▼台北捷運車廂民眾自動保持社交距離。（圖／記者許靖騏攝）

▲原PO進捷運站時被阿姨插隊，害他的票卡一直感應失敗。（資料照／記者許靖騏攝）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，24日拿著悠遊卡要進入捷運站，一名阿姨不知道在趕什麼，不管他是不是還在感應票卡，竟然直接插隊擠過來，還把自己的票卡疊在他的上面，「然後我就一直感應失敗，她倒好，她的反而過了。」

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文章公開之後，網友們紛紛留言表示誇張，「前面那個阿姨，我懷疑她是故意的，如果刷卡入站沒有出站紀錄，就會一直刷不過，她可能是故意跟你擠，用你開門那幾秒搭霸王車，出站可能也是用一樣的方法，雖然不是一定就是這樣的事實，但確實是有機率的」、「蹭車票的感覺，貼太近我會覺得很噁心」、「你脾氣很好，要是我就罵了」、「我更慘，直接被壓手腕，把我的悠遊卡打進站內」。

還有熱心網友建議原PO，如果下次又遇到類似的狀況，不趕時間的話請直接找站務員處理，「管她到底是不是有意蹭你車票錢，你就告訴站務員，『她這樣貼著我，我不舒服』，恭喜，她就有得受了」、「阿姨蹭到你的卡了，你進不去，她應該也出不來，遇到這種事當下可以先把阿姨叫住，再麻煩捷運人員處理，她急，你就讓她更急」。

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