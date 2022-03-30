鄭文燦市議會施政報告　期許府會合作持續推動桃園發展

▲鄭文燦市議會施政報告。（圖／擷取自市議會錄影）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦29日於市議會定期大會，進行施政報告表示，桃園升格後市府積極推動防疫對策、疫後振興、捷運軌道建設、航空城計畫、亞洲矽谷計畫、交通建設、智慧城市治理、污水下水道及河川整治、消防救災、社會住宅、公共幼兒園政策、學校教育及文化地標等工作，並取得顯著成果，期許府會合作持續推動桃園發展。

鄭市長今天於施政報告中，首度以投影片、圖文並茂播放報告內容表示，在防疫對策上，必須提高疫苗覆蓋率，目前桃園市第一劑疫苗涵蓋率為 88.1%、第二劑疫苗涵蓋率為 82%，皆為六都第一，第三劑疫苗涵蓋率為 53%，高於全國平均；桃園65歲以上長者第一、二、三劑覆蓋率皆為六都第一；市府目前也推動疫苗隨打隨打站，持續提升疫苗接種率。

因應Omicorn疫情，今年1、2月市府擴大社區採檢站，截至3月22日止，累計採檢超過11萬9,000人次，有效掌握確診情形；在3月疫情趨緩後，市府加強推廣桃園好市乘雙券、桃園購物節及旅遊振興方案等多項振興措施的效益，活絡桃園經濟，增加服務業及旅遊業的消費量。

另外，桃園捷運三心六線軌道建設進度，捷運綠線第一階段全數發包，按照工期進行中；捷運棕線、捷運綠線延伸中壢、捷運三鶯線延伸八德段目前都在綜合規劃的最後階段；桃園鐵路地下化除了桃園站及中壢站的共構站體已經在施工中外，平鎮臨時站也已動工，將以今年全線動工為目標，爭取全線臨時軌道鋪設施工。

鄭市長提及，桃園航空城計畫正在進行拆遷及安置作業，市府以「就近安置」及「先建後遷」兩大原則，並推出10大優惠方案，最大化保障居民權益，航空城安置住宅也已全數發包，正在興建中；目前航空城計畫區徵收段的10個工區已全數發包，第一期預計釋出50公頃產業專區，擴大對桃園的投資。亞洲矽谷計畫除各項示範研發計畫，目前已完成創新研發中心工程設計案的發包作業。

鄭市長表示，市府積極與中央合作推動國道及快速道路建設，包括增設交流道、新設道路、動線改善等，達成桃園交通網絡3橫3縱的目標。此外，升格以後，市府增加開瓶計畫、路平專案、人本交通、新設停車場、闢建轉運站等交通計畫，讓桃園交通建設穩健進行，促進桃園城市轉型。

有關智慧城市治理，鄭市長指出，桃園市市民卡已發行177萬張，成為全國市民卡的模範；桃園16萬2,000盞路燈全面換裝LED燈，並建置智能路燈管理系統，可主動監控、即時維修，節省電費及維修費用，每年電費由新臺幣2.19億元降為6,600萬元，有效節電達到70%，每年減少6萬噸碳排放量。

又，桃園在污水下水道及河川整治方面加速進展，污水下水道用戶接管數從升格前2萬7,726戶，目前已提升到17萬819戶，已有8座水資源回收中心營運中，正在興建中的污水下水道系統共有8處。另外，有關桃園社會住宅、推動公共化幼兒園布建計畫、市府活化閒置空間等建設，鄭市長也詳細提出報告。