2022參選桃園市長動作頻　羅智強市府前罸寫千遍「新屋」

▲羅智強於市府前罸寫千遍「新屋」。（圖／羅智強辦公室提供）



記者楊淑媛／桃園報導

外傳擬參選2022桃園市長選舉的台北市議員羅智強，日前於行腳桃園新屋區時，把「新屋」誤寫成「新烏」，遭到市長鄭文燦點名指正；為向新屋人致意，羅智強26日自備桌椅和作業簿，於市府大門口罸寫千遍「新屋」；由於今天也是羅智強生日，市議員參選人張碩芳特地送上蛋糕祝福，不無有祝羅「步步高升」期許。

▲市議員參選人張碩芳送上生日蛋糕祝福。（圖／羅智強辦公室提供）



針對羅智強罰寫新屋此舉，鄭文燦今天表示，他糾正錯誤毫無批評，強調不論任何黨派，對桃園表現誠意、關心是好事，但羅智強苦行與深入瞭解地方仍有段差距，而且「羅智強畢竟與桃園聯結不深、沒有來過，自然很陌生」，民主政治本來就是公平競爭，但最重要的是對於地方的認同，同時也要有地方的知識。

鄭文燦進一步說明：「新屋是有故事、有歷史，更有溫度的地方。」新屋是桃園的魚米之鄉，其地名由來是早年范姜家族墾拓、起厝，因此新屋才是新屋，而非烏鴉的烏。

▲完成罸寫千遍「新屋」。（圖／記者楊淑媛攝）

花了近2個小時完成罸寫作業後，羅智強表示，感謝「鄭老師」的關心與指正，對於日前八德區公所於清明春祭邀請函上，將「祝禱」寫成「祝壽」，鄭文燦面對外界指正卻回應，誰不會忙中有錯？鄭有沒有標準不一，相信人民自有判斷。

羅智強近月來在桃園動作頻頻，包括「1000公里傾聽桃園之旅」尋政策、臉書針貶時事，以及今天生日當天市府前罸寫千遍新屋，展現其爭取國民黨提名參選2022桃園市長選舉的強烈企圖心；羅智強並許下生日願望，期蘆竹的朋友，早日脫離美福倉儲大火造成的空汙困擾，並對鄭文燦喊話，鄭市長加油，儘早把這些污染源排除。