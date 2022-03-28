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11年來首見！桃園遷入人口小於遷出人口　邱奕勝：應檢討警惕

▲桃園遷入人口小於遷出人口

▲桃園市議會次定期大會開議，邱奕勝議長致詞。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會第二屆第七次定期大會28日起展開，迄6月2日，為期兩個多月。議長邱奕勝表示，桃園市是六都中最年輕的城市，外來人口對社會住宅需求急切，但社會住宅興建數量及進度卻不如預期，去(202)年桃園遷入人口小於遷出人口，為11年來首見，值得檢討與警惕！▲桃園遷入人口小於遷出人口

由於，2022桃園市長選戰藍、綠兩黨人選，目前皆尚未底定；因此，市議會開議首日，藍營議員對於市長提名人選依據，紛紛向國民黨籍議長邱奕勝表示關切。邱議長強調，黨提名的桃園市長人選，必須是桃園在地、能獲得桃園多數 民眾認同、且針對桃園願景做出一些完整的規劃的人選，符合桃園人的期待與支持，將是贏得勝選的要因。

邱議長於市議會開議首日致詞表示：桃園航空城重大建設計畫、鐵路地下化等工程，是桃園至關重要的公共建設，關係著能否給市民一個更好的生活及交通環境，更是桃園人口能否再創高峰的關鍵！但工程進度卻不如期待，請執政團隊加緊腳步，持續緊盯工程進度及品質。

桃園升格直轄市以來，公共建設、社會福利及人事預算爆量成長，面對逐年增加的龐大支出，預算規模屢創新高，卻從未享有「六都」應有的財源分配，長年累積下來，不但阻礙桃園發展，也讓公共債務攀升，對創稅能力名列前茅的桃園顯然不公！希望鄭市長未來不管身居何位，都要持續積極向中央爭取，給予公平的財政分配。

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