　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

表揚社工社政績優服務人員及團體　鄭文燦：2025年再增276人

▲桃園表揚社工社政績優服務人員及團體

▲卓越績效獎社工。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦26日於0402社工日前夕，出席市府舉辦2022「社工專業．守護桃園」績優社會工作暨社政人員及家暴性侵防治有功人士及團體表揚典禮表示，市府積極爭取中央經費，持續增加社工相關領域專業人力，今年獲中央補助402人，預計至2025年增加至678人，進一步減輕第一線人員的負擔，築起更大的社會安全網。▲桃園表揚社工社政績優服務人員及團體

▲卓越績效獎社工。（圖／市府提供）

鄭市長表示，2022年度桃園市社工及社政領域共有82名績優人員及團體獲得表揚，包含50名績優社工人員、12名績優社政人員及20名「推動家暴性侵害防治有功人士及團體」。「績優社會工作人員」又分為「潛力新秀獎」、「卓越績效獎」、「卓越超群獎」、「資深敬業獎」、「卓越督導獎」及「傑出領航獎」等6類獎項。▲桃園表揚社工社政績優服務人員及團體

▲林口長庚醫院社工師曾文玲獲頒「傑出領航獎」。（圖／市府提供）

其中林口長庚醫院社工師曾文玲在26年社工職涯中，致力推動醫務資源整合及友善醫療環境，獲頒「傑出領航獎」；社會局龍潭家庭服務中心社工員魏道名始終秉持「多做一點，就是對社會多貢獻一分」的服務精神，獲頒「卓越績效獎」。觀音區公所謝秀慧秘書投入公務生涯逾27年，擔任社會課課長4年期間，支持長照、社區培力政策，讓觀音區社福服務變得更好，也獲頒「績優社政人員」的肯定。▲桃園表揚社工社政績優服務人員及團體

▲▼桃園表揚社工社政績優服務人員及團體。（圖／市府提供）▲桃園表揚社工社政績優服務人員及團體

「推動家暴性侵害防治有功人士及團體」20名得主中，林口長庚醫院兒少保護推動中心召集人、小兒科醫師夏紹軒，整合各兒童專科服務團隊人力，能在第一線迅速察覺兒虐個案，精準判斷傷勢，加速社工人員及檢警後續救援及家庭修復工作，極具價值；中壢分局陳羚婕家防官積極偵辦案件，並充分支持被害人，讓被害人能安心陳述，有利快速偵破案件。▲桃園表揚社工社政績優服務人員及團體

鄭市長認為，微型正義是讓社會更美好的關鍵，透過政府與第一線社政及社工人員、民間團體的齊心努力，建構出更大的社會安全網。衛福部保護司司長張秀鴛表示，社會安全網為蔡英文總統就職以來的重要施政方針，社會安全網1.0補助將近3,000名社工人力，2.0計畫更擴大補助，光是桃園市即增加700人，全國目標則補助增加1萬名人力。▲桃園表揚社工社政績優服務人員及團體

包括市議員陳美梅、陳治文、衛福部保護服務司司長張秀鴛、市府社會局長鄭貴華、警察局主任秘書廖恆裕、衛生局主任秘書黃翠咪、教育局主任秘書賴銀奎、桃園區長洪清淵、平鎮區長陳慶仁、蘆竹區長蔡世志、桃園市社會工作師公會理事長林惠珠等均一同出席活動。

►超好看「加大版」沙發床才2799元

ET快訊
在台7年韓妞不解「在地人麵線吃法」：大家說我很怪
郵局帳戶超難用「是金融孤兒」！釣出行員苦曝真相
飼主帶貓游泳「大力丟進泳池」　牠想上岸慘被推下水
展榮突公開「我們結婚了」！　女方身份揭曉網暴動
他高空跳傘遭撞腦震盪！「死亡急墜」驚悚影片曝光
吃麥當勞薯條驚見「logo顛倒」！麥胞笑曝真相
雨越晚越猛！一圖秒懂「跳水式降溫」　雨彈炸全台3天
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南最亮和最安全的參選人合體　加深選民印象

表揚社工社政績優服務人員及團體　鄭文燦：2025年再增276人

2022參選桃園市長動作頻　羅智強市府前罸寫千遍「新屋」

清明前夕台南查獲違法屠宰　黃偉哲籲市民選購合法屠宰肉品

南應大美術系畢業作品市議會開展　郭信良議長讚充滿想像力

到年底為止！大型柴油車換新補助將結束　車主快把握機會

全國原住民神射手齊聚挺烏克蘭　拉弓射破戰爭靶

崙背衛生所建案延宕多年　投入6千萬今日動土估2023完工

天氣逐漸炎熱　台東縣消防局開辦「防火宣導班」

台南市首場大型就博會善化登場　逾7000個職缺初媒率達52.48％

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

咬爆心愛娃娃媽幫縫補急救　肇事汪焦急等待還站起來看

Monkey淡出N年「棒棒堂男孩→大老闆」　現身Lollipop@F聚會！威廉虧JPM不敢來XD

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

貨車變碰碰車！天兵駕駛狂出包　連撞7次才停好...貨物已掉一半

肖戰「床咚凝視楊紫」：妳怎樣都可愛♥　見她受委屈..霸氣嗆「對我女友客氣些」

台南最亮和最安全的參選人合體　加深選民印象

表揚社工社政績優服務人員及團體　鄭文燦：2025年再增276人

2022參選桃園市長動作頻　羅智強市府前罸寫千遍「新屋」

清明前夕台南查獲違法屠宰　黃偉哲籲市民選購合法屠宰肉品

南應大美術系畢業作品市議會開展　郭信良議長讚充滿想像力

到年底為止！大型柴油車換新補助將結束　車主快把握機會

全國原住民神射手齊聚挺烏克蘭　拉弓射破戰爭靶

崙背衛生所建案延宕多年　投入6千萬今日動土估2023完工

天氣逐漸炎熱　台東縣消防局開辦「防火宣導班」

台南市首場大型就博會善化登場　逾7000個職缺初媒率達52.48％

收容所被戰火包圍　烏克蘭愛媽護百隻浪浪誓「永不離開」

屏東台電3比1擊敗台中太陽神　搶下企排總冠軍賽第一勝！

台南最亮和最安全的參選人合體　加深選民印象

私開職缺給民眾黨人士？北捷澄清：經公開招募

毛巾別用「超過這天數」　專家警告：像馬桶擦身體！

1000戶預售屋「只裝儲熱式熱水器」　他聽傻了！過來人戰翻

不用忌口沒關係！這些小點心天然無負擔，滿足孩子口慾

告示寫下「小心惡犬、惡狗小心」　本尊暴牙睡翻肚笑噴他：很兇猛

散播假消息要關15年！普丁簽署新法案　禁止蓄意公佈政府海外行動

金門隱藏新玩法！穿旗袍逛老街、吃溫體酒糟牛火鍋　晚上夜訪藍眼淚

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

一個人也能吃燒肉　嘉義單身友善燒肉店

雲林14歲少年負氣離家　下田做工賺生活費

屏東縣長初選政見會　周春米喊話：明公正道

玉山獼猴媽媽悲抱兒屍　玉管處籲開車減速

民眾黨陳詩薇傳承父業要為市民服務

王正坤當選長榮大學校友總會理事長

攜手打造安平老街防災守護網

台南小麥文化節活動節開跑

明華園「步月火燒」公演　警籲配合疏導

黃偉哲：要讓台南年輕人願婚敢生樂養

台南市首場大型就博會善化登場

5D工安演練觀摩宣導暨施工架贈與

吳鳳科大校慶　千萬超跑秀＋專業賽車飄移神技

西螺老店新創意　五行發糕招財氣

更多熱門

相關新聞

參選桃園市長動作頻　羅智強罸寫千遍新屋

參選桃園市長動作頻　羅智強罸寫千遍新屋

外傳擬參選2022桃園市長選舉的台北市議員羅智強，日前於行腳桃園新屋區時，把「新屋」誤寫成「新烏」，遭到市長鄭文燦點名指正；為向新屋人致意，羅智強26日自備桌椅和作業簿，於市府大門口罸寫千遍「新屋」；由於今天也是羅智強生日，市議員參選人張碩芳特地送上蛋糕祝福，不無有祝羅「步步高升」期許。

不是「新烏」　羅智強桃市府前罰寫「新屋」一千遍

不是「新烏」　羅智強桃市府前罰寫「新屋」一千遍

南高屏社工人員表揚台南熱鬧登場

南高屏社工人員表揚台南熱鬧登場

凌濤批桃園防疫甩鍋中央　喊話鄭文燦踹共

凌濤批桃園防疫甩鍋中央　喊話鄭文燦踹共

視察家樂福倉儲後續清理　加強倉儲防災設計

視察家樂福倉儲後續清理　加強倉儲防災設計

關鍵字：

桃園社會局社工日表揚鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

星巴克買一送一　身分證對中即享

斷開福原愛「江宏傑宣布人生喜訊」！時間點就在下月

快訊／今日本土暴增21例　另增82境外

台灣最年輕死囚　罕見槍決照曝光

妻轉性沉迷拍床上片！他驚見1女12男秘密檔案超綠

蕭敬騰領軍獅子LION　團長竟「無預警宣告退團」

打龜號車手「24歲高顏值女兒」正面曝！IG被起底

「16:59過60秒是幾點？」解答曝全場驚：不是5點

ELLA爆料：田馥甄小姐在談戀愛！

千萬BMW i8「停進特斯拉車位」　他氣炸PO車牌

不是停電！麥當勞、小7今晚關燈1小時

他喊「40年房貸只要還20年！」　內行認了

獨家／遭爆卸任《全明星4》藍隊領隊！　錢薇娟親揭未來動向

歐米茄聯名Swatch開賣引發推擠！

獨／鄭伊健台劇開拍陣仗曝光

更多

最夯影音

更多
超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤

超閃！剛吵完架老公還在氣　見妻帶愛心便當秒展笑顏❤
連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

李李仁舞蹈實力公開！陶晶瑩：為什麼懷疑？　她終於見到劉品言…道歉「我老公對不起妳

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

童仲彥晚5個半小時報到！　自曝因出門「忘記帶證件」

咬爆心愛娃娃媽幫縫補急救　肇事汪焦急等待還站起來看

咬爆心愛娃娃媽幫縫補急救　肇事汪焦急等待還站起來看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面