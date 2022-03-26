表揚社工社政績優服務人員及團體　鄭文燦：2025年再增276人

▲卓越績效獎社工。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦26日於0402社工日前夕，出席市府舉辦2022「社工專業．守護桃園」績優社會工作暨社政人員及家暴性侵防治有功人士及團體表揚典禮表示，市府積極爭取中央經費，持續增加社工相關領域專業人力，今年獲中央補助402人，預計至2025年增加至678人，進一步減輕第一線人員的負擔，築起更大的社會安全網。

▲卓越績效獎社工。（圖／市府提供）

鄭市長表示，2022年度桃園市社工及社政領域共有82名績優人員及團體獲得表揚，包含50名績優社工人員、12名績優社政人員及20名「推動家暴性侵害防治有功人士及團體」。「績優社會工作人員」又分為「潛力新秀獎」、「卓越績效獎」、「卓越超群獎」、「資深敬業獎」、「卓越督導獎」及「傑出領航獎」等6類獎項。

▲林口長庚醫院社工師曾文玲獲頒「傑出領航獎」。（圖／市府提供）

其中林口長庚醫院社工師曾文玲在26年社工職涯中，致力推動醫務資源整合及友善醫療環境，獲頒「傑出領航獎」；社會局龍潭家庭服務中心社工員魏道名始終秉持「多做一點，就是對社會多貢獻一分」的服務精神，獲頒「卓越績效獎」。觀音區公所謝秀慧秘書投入公務生涯逾27年，擔任社會課課長4年期間，支持長照、社區培力政策，讓觀音區社福服務變得更好，也獲頒「績優社政人員」的肯定。

▲▼桃園表揚社工社政績優服務人員及團體。（圖／市府提供）

「推動家暴性侵害防治有功人士及團體」20名得主中，林口長庚醫院兒少保護推動中心召集人、小兒科醫師夏紹軒，整合各兒童專科服務團隊人力，能在第一線迅速察覺兒虐個案，精準判斷傷勢，加速社工人員及檢警後續救援及家庭修復工作，極具價值；中壢分局陳羚婕家防官積極偵辦案件，並充分支持被害人，讓被害人能安心陳述，有利快速偵破案件。

鄭市長認為，微型正義是讓社會更美好的關鍵，透過政府與第一線社政及社工人員、民間團體的齊心努力，建構出更大的社會安全網。衛福部保護司司長張秀鴛表示，社會安全網為蔡英文總統就職以來的重要施政方針，社會安全網1.0補助將近3,000名社工人力，2.0計畫更擴大補助，光是桃園市即增加700人，全國目標則補助增加1萬名人力。

包括市議員陳美梅、陳治文、衛福部保護服務司司長張秀鴛、市府社會局長鄭貴華、警察局主任秘書廖恆裕、衛生局主任秘書黃翠咪、教育局主任秘書賴銀奎、桃園區長洪清淵、平鎮區長陳慶仁、蘆竹區長蔡世志、桃園市社會工作師公會理事長林惠珠等均一同出席活動。