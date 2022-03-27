桃園大潭電廠「本土+52」 　凌濤：鄭文燦跑到新北切蛋糕？

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨桃園市議員擬參選人凌濤27日表示，國內今天新增83例新冠肺炎本土個案，其中桃園大潭電廠移工高達52例確診，桃園市長鄭文燦早上確跑到新北市參加活動切蛋糕，可見根本沒把桃園防疫擺第一，鄭文燦欠桃園市民一個交代。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日下午公布，新增203例新冠肺炎確定病例，分別為83例本土個案及120例境外移入，創下今年以來新高，其中大宗來自大潭電廠工程52人，基隆小吃店衍生警察群聚19人次之，台東家庭、樹林電子廠、高雄化工廠等群聚也有新個案。

對此，凌濤晚間在臉書以「鄭文燦市長，該回桃園了吧？」為題發文表示，本土疫情新增83例確診，桃園大潭電廠移工高達52例確診，讓大家對桃園市民的健康及疫情發展，感到非常憂心。

凌濤指出，指揮中心昨晚火速通知桃園市政府快篩結果，並進廠區進行大規模疫調，鄭文燦今天早上卻跑到新北市參加活動切蛋糕，可見鄭文燦根本沒把桃園防疫擺第一。

凌濤批評，年初選舉桃機疫情爆發，鄭文燦為選舉站台是第一次，到今天大潭電廠群聚案，鄭文燦又心繫跑攤是第二次，一而再地輕忽防疫工作，讓市民對桃園市政府的防疫工作打上問號。

凌濤質疑，桃園是國門之都，桃園人對防疫極其重視，為什麼身為桃園最高的行政首長，鄭文燦不能多待桃園把防疫做好，「坐鎮桃市府，向市民展現明快、透明的疫調跟做法，讓市民安心，很難嗎？」