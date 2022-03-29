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苗栗縣議員黎煥強宣布參選頭份市長　跨黨派相挺「誓超越竹北」

▲苗栗縣議員黎煥強，將以無黨籍身分參選頭份市長，多位地方政治青年跨黨派相挺。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗縣議員黎煥強，將以無黨籍身分參選頭份市長，多位地方政治青年跨黨派相挺。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

2022年地方選舉，苗栗縣頭份市長選情緊繃，尋求連任的市長羅雪珠，將碰上無黨籍縣議員黎煥強踢館；而黎煥強也選擇青年節這天在服務處召開記者會，正式宣布以無黨籍身份參選2022年頭份市市長，邀集同為青年世代的苗栗縣議員曾玟學、縣議員陳光軒、縣議員徐筱菁、縣議員陳品安等人，一同出席相挺。

黎煥強表示，從2014年當選頭份市民代表開始，接著2018年當選苗栗縣議員，至今政治生涯邁入第8年；議員時期的3年多來，鄰近的竹北市飛速進步，不僅硬體設備的興建及各種活動的舉辦，都滿足市民不同層面的生活需求；反觀頭份地區基礎建設發展現況停滯，人口爆炸卻不見提升居住品質，才需要需要有活力、有想法、有熱情的年輕市長。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

黎更強調，初步將頭份市規劃為6個區域並提出6大願景：整頓市區停車空間，串連市區接駁車路線，友善公共運輸環境；市立圖書館升級，改造閱讀環境與親子空間，提升閱讀普及率；打造頭份特色休閒農業區，增加多元化農特產品行銷通路；增設簡易工商服務窗口，縮短產業投資者文件的申請流程；與在地企業溝通合作來認養公共設施，讓公所的預算做更多的基礎建設；在頭份工業區周遭各里設置緊急廣播系統，強化防救災效能。

黎煥強還說，邁入政治生涯已有8年，參選頭份市長的決定比8年前初次參政需要更多的勇氣，擔任縣議員期間持續走訪外縣市勘查，請教各局處對政見規劃的具體可行性，對頭份的未來已有逐步清晰的藍圖，所以作出決定之後將全力以赴。也期望透過青年參政、並集結青年世代的力量讓苗栗的政治生態產生改變，看見頭份變好、更多的創新思維能夠在頭份市落地發展、基礎建設升級，讓市民擁有更好的生活，才是堅持前進的最大動力。

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