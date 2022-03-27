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善的服務力量延伸！　陳亭妃與3議員聯合服務處揭牌

▲立委陳亭妃與蔡旺詮、周麗津、蔡秋蘭3位市議員的3個聯合服務處，27日一口氣同一天揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳亭妃與蔡旺詮、周麗津、蔡秋蘭3位市議員的3個聯合服務處，27日一口氣同一天揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃與蔡旺詮、周麗津、蔡秋蘭3位市議員的3個聯合服務處，27日一口氣同一天揭牌，陳亭妃說，擴大服務網，有優質的議員配合從地方到中央共同服務鄉親，並且透過不同層面的討論與建設的爭取，就可以讓擴大服務到更多民眾。

陳亭妃說，尤其如果地方有接到有關中央部會主責的議題或需求經費，聯合服務處也就可以立即服務與爭取。

▲立委陳亭妃與蔡旺詮、周麗津、蔡秋蘭3位市議員的3個聯合服務處，27日一口氣同一天揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

服務處成立的現場，有許多鄉親表達支持，非常熱鬧，除了陳亭妃與議員外，還有立委蔡易餘、名嘴汪潔民、台南的女兒歌手喬幼，都一起來捧場。

蔡旺詮說，議員監督市府，大部分的市民大小事服務處都可以自行處理，但還是有一些，涉及中央的，就需要立委幫忙，有了聯合服務處，就會有更快速、更直接的服務。

▲立委陳亭妃與蔡旺詮、周麗津、蔡秋蘭3位市議員的3個聯合服務處，27日一口氣同一天揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周麗津表示，去年在和陳亭妃一起騎鐵馬，宣傳公投四個不同意之後，鄉親反應熱烈，再加上中央的服務案件原本就是陳亭妃委員的辦公室來協助，因此陳亭妃委員一起成立聯合服務處，可以發揮「一加一大於二」的效果，有助於讓服務更札根。

▲立委陳亭妃與蔡旺詮、周麗津、蔡秋蘭3位市議員的3個聯合服務處，27日一口氣同一天揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡秋蘭也指出，陳亭妃委員跟她有地緣關係，我們都是大北門區的女兒，長期一起關心海線的農業與漁業發展，在過去她們的服務本來就已經跟陳亭妃委員很緊密的結合了，今天聯合服務處又正式揭牌，可以說是將服務的力量繼續延伸。

陳亭妃表示，民進黨就是透過地方民代的服務才能不斷地在台南深根，也才有辦法在政黨輪替之後一直執政下去，優質立委加上不同選區的優質議員，把中央地方服務網建構起來，讓服務「最大化」，其實「前瞻預算」就是最好的例子，中央地方合作，中央協助重要建設預算的補助，地方來執行，無論怎麼說，服務力量的延伸，對民眾服務的完整性絕對是好事！

▲立委陳亭妃與蔡旺詮、周麗津、蔡秋蘭3位市議員的3個聯合服務處，27日一口氣同一天揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃說目前除了今天剛揭牌的三個聯合服務處以外，還有陳亭妃、陳怡珍的北區聯合服務處、中西區聯合服務處，以及陳亭妃、陳秋萍永康聯合服務處，這6個聯合服務處，都會在各區竭誠歡迎鄉親隨時來奉茶。

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