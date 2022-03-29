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苗栗頭份幼兒園遭廢止　183幼童待安置...家長錯愕老師痛哭

▲教育部11日函文苗栗縣府教育處，將廢止業者設立許可，頭份公辦民營幼兒園將在4月30日終止營運。（圖／記者黃孟珍攝）

▲教育部11日函文苗栗縣府教育處，將廢止業者設立許可，頭份公辦民營幼兒園將在4月30日終止營運。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市公所委託財團法人糖葫蘆文教基金會經營幼兒園，教育部日前廢止該基金會的設立許可，並經法院公告解散登記在案，恐影響183名幼兒及28名員工；公所、縣府已介入處理善後，將協調安置幼兒及員工工作權保障等問題。

頭份市公所表示，3月11日接獲苗栗縣政府教育處函轉教育部公文，被告知業者的設立許可遭主管機關教育部廢止，並經法院公告解散登記在案。因事出緊急，且涉及幼兒園業者後續是否有能力繼續營運等問題，倘無法繼續履約，恐將影響園內183名幼兒的安置，以及28名員工工作權保障等問題。

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▲幼兒園門口也貼著告示，預定於3月30日、31日晚間在市公所中山堂，辦理二場次家長說明會。（圖／記者黃孟珍攝）

▲幼兒園門口也貼著告示，預定於3月30日、31日晚間在市公所中山堂，辦理二場次家長說明會。（圖／記者黃孟珍攝）

市長羅雪珠表示，因財團法人糖葫蘆文教基金會臨時被廢止設立許可，導致學期中終止幼兒園營運，能深切感受這將造成學童、員工及家長的衝擊，將召開專案會議研商後續處理事宜，園方預定於3月30日、31日晚間在市公所中山堂，辦理二場次家長說明會。

園長林家湲指出，11日接獲通知後，立即告知教職員工資遣事宜，當下覺得相當難過，對家長及孩子非常不捨，大家都抱在一起哭；她說，經營了將近17年時間，時時刻刻提醒自己管理好自己，不僅年年評鑑獲績優，辦學也優異，家長們也非常放心將小孩交給我們。但碰到這樣的事情，實在相當錯愕，都不知該如何對家長開口。

▲▼縣府教育處表示，將協調安置183名幼兒和28名員工。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼縣府教育處表示，將協調安置183名幼兒和28名員工。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼縣府教育處表示，將協調安置183名幼兒和28名員工。（圖／記者黃孟珍攝）

市公所也強調，清算程序幼兒園投資的交通車等營運設備，及用來支付給員工薪水的金融帳戶等，將被扣押或凍結，勢必嚴重影響後續營運，經緊急與縣府研商處置方案，其中，183名幼兒部分，目前頭份市公立幼兒園、非營利幼兒園尚有約350名缺額，至於私幼的缺額則較少，縣府會協助媒合安置，28名員工也將商請縣府介入協助勞工救濟等事宜。

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