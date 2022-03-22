　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲施政滿意度高　「母雞帶小雞」有助於綠議員選情

▲蔡宗翰說，市民對於市長黃偉哲的高評價，代表黃偉哲將成為民進黨在台南市議員選舉，扮演強力的「母雞」角色，有能力拉抬民進黨議員選將的聲勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蔡宗翰說，市民對於市長黃偉哲的高評價，代表黃偉哲將成為民進黨在台南市議員選舉，扮演強力的「母雞」角色，有能力拉抬民進黨議員選將的聲勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據媒體最新民調，針對六都首長施政滿意度，台南市長黃偉哲高達81.9％，第一選區台南市議員參選人蔡宗翰說，數字會說話，黃偉哲市長及其市府團隊施政成果深受市民肯定及支持，這樣成績非一日可蹴，而是長期努力及用心經營市政的結果。

蔡宗翰說，市民對於市長黃偉哲的高評價，也代表未來黃偉哲將成為民進黨在台南市議員選舉，可扮演強力的「母雞」，有能力拉抬民進黨議員選將的聲勢。

▲蔡宗翰說，市民對於市長黃偉哲的高評價，代表黃偉哲將成為民進黨在台南市議員選舉，扮演強力的「母雞」角色，有能力拉抬民進黨議員選將的聲勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗翰表示，黃偉哲市長施政滿意度成績十分優秀，有助於年底民進黨台南市黃偉哲連任。勤走基層的蔡宗翰說，黃偉哲積極平衡城鄉發展大新營地區居民對近年大新營地區水利道路、農路建設，及月津港河岸整建、長勝地區市地重劃、鐵道地景公園、岸內糖廠影視基地等指標建設，都讓台南好好，當地居民都給予高度肯定。

蔡宗翰指出，新人參選非常的艱困，只能不斷往前衝刺，黃偉哲「母雞帶小雞」的更有助於新人曝光作用。近期若有競選活動，也會主動邀請黃偉哲市長一同參加，希望用市政的好成績加持，讓市民看見台南市未來市政願景，爭取選民的支持！

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
柯文哲「罰站之謎」真相揭曉！　他曬北市府回函反嗆陳佩琪
「台大五姬」資工彌認了小9歲姐弟戀　同框照閃炸
清明節前後「3生肖」財運旺爆　有望加薪發大財
她肚臍流湯　醫驚見「詭異粉肉塊」：是胃癌
東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！　前機師分析：恐是人為
33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

「廣播真人書」體驗播客DJ趣　新北市圖新上架開放借閱

3萬朵玫瑰花浪漫燈海只到27日　愛拍美照民眾請把握機會

203旅砲兵營最硬教召第4天　首度「5公里戰術行軍」曝光

黃偉哲施政滿意度高　「母雞帶小雞」有助於綠議員選情

感念父母恩！李明宗、劉寶媚夫婦　捐贈桃園市府復康巴士

屢創佳績! 環保署土壤及地下水污染防治考核　東縣連3年獲績優

台東111年特色旅宿認證開跑　首推健康照護友善旅宿認證

朝聯合國永續指標前進！花蓮獎勵植樹護樹　光復鄉40公頃奪冠

全台唯一「太空風」馬戲特技兒藝節　竹市好好玩

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

粿粿公布婚訊離開兄弟啦啦隊　再添3新成員！17人歷代最多

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

「廣播真人書」體驗播客DJ趣　新北市圖新上架開放借閱

3萬朵玫瑰花浪漫燈海只到27日　愛拍美照民眾請把握機會

203旅砲兵營最硬教召第4天　首度「5公里戰術行軍」曝光

黃偉哲施政滿意度高　「母雞帶小雞」有助於綠議員選情

感念父母恩！李明宗、劉寶媚夫婦　捐贈桃園市府復康巴士

屢創佳績! 環保署土壤及地下水污染防治考核　東縣連3年獲績優

台東111年特色旅宿認證開跑　首推健康照護友善旅宿認證

朝聯合國永續指標前進！花蓮獎勵植樹護樹　光復鄉40公頃奪冠

全台唯一「太空風」馬戲特技兒藝節　竹市好好玩

王勝偉3分砲打老東家　富邦6比1擊敗中信

不只精神差！營養師揭「熬夜5大危害」　小心變胖又變笨

雙魚座只愛幻想？　女歌手揭真實面：要打破所有迷思

《辣妹過招》校草出櫃情定男主持人！　海邊浪漫婚禮7萬人朝聖

柯文哲元旦「罰站之謎」真相揭曉！他曬北市府回函反嗆陳佩琪

港女星不戴口罩「怒踹錄影鄰居」！攻擊畫面全拍下　遭判即時入獄

教宗致電 　澤倫斯基：教宗是烏克蘭「最期待客人」

雲嘉南分署自辦職前訓練招生　展現結訓成果

國發會：外賓來台均按防疫規定辦理　沒有產生所謂防疫破口

起司片下鍋炸30秒變「隱藏版美食」！成品5000人看呆：氣死

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

地方熱門新聞

台中民宅火警全面燃燒　1人死亡

嘉義喜宴延燒　北港高中全班居隔10天

女子疑癲癇發作休旅車失控撞電箱　

林右昌包場陪高中生看《時代革命》

援烏生來台求學　這大學獲1600萬

五倍券期限倒數　大江母親節促銷3/25開打

潮境智能海洋館5／3正式營運

基隆童話藝術節　5000學生共創裝置藝術

黑溝遭綁拖行　一路哀嚎引人側目

「反質詢」議題藍綠隔空交火　呂家愷痛批卓冠廷不做功課

國道疑不滿警車「剪車」竟尾隨反剪擋車

清明掃墓南消四大隊將出空拍機監控

民進黨議員參選人王宣貿登記參選

3萬朵玫瑰花浪漫燈海只到27日

更多熱門

相關新聞

台灣國際蘭展華麗登場

台灣國際蘭展華麗登場

2022台灣國際蘭展在暌違兩年後，即將於3月26日至4月5日在台南後壁蘭花生物科技園區盛大登場，台南市長黃偉哲22日特地北上宣傳，邀請全國民眾到台南看蘭展，走入蘭花滿布的場域，從奇幻森林到夢幻城堡，從朵朵蘭花走向數位科技，一起來體驗蘭海奇蹟。

黃偉哲：朱立倫作為台南女婿歡迎一較長短

黃偉哲：朱立倫作為台南女婿歡迎一較長短

鄭文燦：桃園已成雙北以外好選項

鄭文燦：桃園已成雙北以外好選項

民進黨議員參選人王宣貿登記參選

民進黨議員參選人王宣貿登記參選

台南春祭武聖祭祀大典

台南春祭武聖祭祀大典

關鍵字：

黃偉哲施政滿意度母雞議員選情

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

朱芯儀首摘假髮拍片！　樂觀談副作用：天然的腮紅

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面