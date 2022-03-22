黃偉哲施政滿意度高　「母雞帶小雞」有助於綠議員選情

▲蔡宗翰說，市民對於市長黃偉哲的高評價，代表黃偉哲將成為民進黨在台南市議員選舉，扮演強力的「母雞」角色，有能力拉抬民進黨議員選將的聲勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據媒體最新民調，針對六都首長施政滿意度，台南市長黃偉哲高達81.9％，第一選區台南市議員參選人蔡宗翰說，數字會說話，黃偉哲市長及其市府團隊施政成果深受市民肯定及支持，這樣成績非一日可蹴，而是長期努力及用心經營市政的結果。

蔡宗翰說，市民對於市長黃偉哲的高評價，也代表未來黃偉哲將成為民進黨在台南市議員選舉，可扮演強力的「母雞」，有能力拉抬民進黨議員選將的聲勢。

蔡宗翰表示，黃偉哲市長施政滿意度成績十分優秀，有助於年底民進黨台南市黃偉哲連任。勤走基層的蔡宗翰說，黃偉哲積極平衡城鄉發展大新營地區居民對近年大新營地區水利道路、農路建設，及月津港河岸整建、長勝地區市地重劃、鐵道地景公園、岸內糖廠影視基地等指標建設，都讓台南好好，當地居民都給予高度肯定。

蔡宗翰指出，新人參選非常的艱困，只能不斷往前衝刺，黃偉哲「母雞帶小雞」的更有助於新人曝光作用。近期若有競選活動，也會主動邀請黃偉哲市長一同參加，希望用市政的好成績加持，讓市民看見台南市未來市政願景，爭取選民的支持！