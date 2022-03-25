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台中國一男生墜樓亡！網傳遭霸凌校方否認　議員爆：同學潑他水

記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台中大里區某國中24日發生一名國一男學生墜樓身亡的案件，事後有民眾在《爆料公社》Po文爆料，指出墜樓的男學生在校長期遭受霸凌，但被校方否認。不過台中市議員李天生則透露，先前曾接獲班上同學家長向他反應，指出男學生在校長期受到霸凌，並有同學會對他潑水，他原以為只是小孩間的玩笑，也有要求教育局應注意是否為霸凌事件，未料仍發生憾事。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中大里某國中24日傳出一名國一生墜樓亡，事後網傳該生疑生前遭到霸凌。（圖／民眾提供）

李天生指出，這學期才剛開學不久，就有當事班級的學生家長向他反應，指出24日墜樓的男學生在校長期遭到霸凌，並有同學會對他潑水等情事，不過他認為或許只是小孩之間的嬉鬧，但仍有提醒教育局應要求校方注意是否有霸凌情事，未料再接到消息，竟已成憾事。不過李天生也強調，至於男學生墜樓身亡是否因受到霸凌有關，仍有待進一步調查釐清。

回顧整起事件，台中大里區某國中24日傳出一起男學生墜樓意外，事後男學生緊急送醫後仍宣告不治。事發後晚間，有名自稱其他學生家長在臉書《爆料公社》內發文指出，墜樓的該生長期遭受霸凌、遭記大過，內心因而受創，不過卻被校方否認相關事實。

校方澄清，該名男學生在校不但沒有遭受霸凌，反而人緣很好，和同學相處融洽，更因為擔任班上小老師，常輔導同學功課，一學期就累積4次嘉獎。

而該生擅長體育，小學更是籃球隊隊員，家長也並無嚴格要求功課，父子前一晚還一起看電視吃東西，完全沒有異狀，發生憾事也令校方和家長相當震驚與不解，後續也會在和該生交情較好的同學了解相關狀況，希望能釐清事件始末。

此外，台中教育局25日中午也將帶隊了解事件相關始末，以釐清是否有霸凌現象，或有相關因素釀成憾事，並同步要求校方說明處理進度，以還原事實真相。

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