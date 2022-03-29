普丁打烏克蘭害到俄國富豪！刷卡被阻「淪貧窮族」　在家吃飯像軟禁

▲俄羅斯排行第11的億萬富豪弗里德曼。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁向烏克蘭發起戰爭後，連帶招致西方國家對俄羅斯實施經濟、金融制裁，其中不少的俄羅斯寡頭、億萬富豪在制裁措施中淪為受害者。俄國排行第11的億萬富豪弗里德曼（Mikhail Fridman）就透露，在遭英國制裁後，他只能以當局配給的金額負擔基本生活開銷，連上餐館都是問題，貧窮的生活根本是「從天堂掉到地獄」。

根據西班牙《國家報》（El País）英文版，弗里德曼是阿爾法集團（Alfa Group）的創始人，是烏克蘭出生的俄羅斯、以色列裔猶太商人，該集團是俄羅斯莫斯科的一間跨國大型私營投資公司，涉足石油、天然氣、投資銀行、保險、零售、電信等多項領域。從2015年定居英國倫敦以後，弗里德曼便向英國、其他歐洲國家投資數十億美元。

豈料，在俄軍侵略烏克蘭後，弗里德曼不愁吃穿的富裕生活產生巨大變化。他受訪時透露，在西方頒布制裁措施後，他的信用卡慘遭凍結，導致他無法前往歐盟國家，只能使用這些費用解決基本的生理需求，「英國當局只給我一定數量的生活費，這樣我才能坐計程車、買基本食材。但如果考量到倫敦的物價，這費用其實相當有限！」

弗里德曼抱怨，「我不知道，就算我不再過上奢華的生活，我的生活費用是否足夠。我甚至只能被迫關在家裡吃飯，連帶人上餐廳吃頓飯都是問題。我現在這樣，根本是形同軟禁！」

弗里德曼透露，當初之所以與家人搬到倫敦，是為了實現資產的多樣化，才會在倫敦與家人買上這棟房子；不過在實施制裁後，他無法保證是否能夠成功保住這棟房子。

對於西方國家將俄羅斯寡頭、富豪、商人列入制裁對象，弗里德曼認為其實這是一項不太明智的舉動，反而是將具有創意、有未來發展潛力的商人被迫推向俄羅斯，「即便私營企業很明顯地對普丁毫無任何影響力，但若迫使才華橫溢、具有創意的企業家回到俄羅斯，而非進一步整合他們，其實西方國家們的情況也不會好到哪裡去。」

對於西方的制裁措施，弗里德曼表達他的看法，「我在英國倫敦待了8年，我在英國、其他歐盟國家投資了數十億美元。對於遭到西方國家制裁，我的反應是，他們奪走了我的一切、把我趕了出去！一些經濟制裁或許有效，因為確實對俄國經濟施加壓力，但對私營企業的制裁沒有任何意義。」

弗里德曼曾接受美媒《CBS News》專訪，他透露在俄烏戰爭爆發後，是看電視新聞報導才知道自己被制裁，從此銀行內數十億美元的資產「連碰都不能碰」，提款卡、信用卡皆無法使用；他坦承曾和烏克蘭當局、烏克蘭總統澤倫斯基保持聯繫，認為澤倫斯基是獨立國家的總統，「據我所知，他是一個非常勇敢且堅強的人」。

根據英國《金融時報》，在俄烏戰事爆發後，弗里德曼曾向他在倫敦的一間私募股權公司LetterOne的員工發出電子郵件，「我出生在烏克蘭西部，一直住到17歲，父母都是烏克蘭公民，此前我一直住在我最愛的城市，利維夫（Lviv）。作為俄羅斯公民，我也度過了大部分時間，建立和發展企業。我深深地依附於烏克蘭和俄羅斯人民，並將當前的衝突視為兩國間的悲劇。我相信，戰爭永遠不會是答案。這場危機將奪去生命、並損害兩個數百年來一直是兄弟的國家。」

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