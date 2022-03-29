　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁打烏克蘭害到俄國富豪！刷卡被阻「淪貧窮族」　在家吃飯像軟禁

▲▼俄羅斯排行第11的億萬富豪弗里德曼。（圖／路透社）

▲俄羅斯排行第11的億萬富豪弗里德曼。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁向烏克蘭發起戰爭後，連帶招致西方國家對俄羅斯實施經濟、金融制裁，其中不少的俄羅斯寡頭、億萬富豪在制裁措施中淪為受害者。俄國排行第11的億萬富豪弗里德曼（Mikhail Fridman）就透露，在遭英國制裁後，他只能以當局配給的金額負擔基本生活開銷，連上餐館都是問題，貧窮的生活根本是「從天堂掉到地獄」。

根據西班牙《國家報》（El País）英文版，弗里德曼是阿爾法集團（Alfa Group）的創始人，是烏克蘭出生的俄羅斯、以色列裔猶太商人，該集團是俄羅斯莫斯科的一間跨國大型私營投資公司，涉足石油、天然氣、投資銀行、保險、零售、電信等多項領域。從2015年定居英國倫敦以後，弗里德曼便向英國、其他歐洲國家投資數十億美元。

豈料，在俄軍侵略烏克蘭後，弗里德曼不愁吃穿的富裕生活產生巨大變化。他受訪時透露，在西方頒布制裁措施後，他的信用卡慘遭凍結，導致他無法前往歐盟國家，只能使用這些費用解決基本的生理需求，「英國當局只給我一定數量的生活費，這樣我才能坐計程車、買基本食材。但如果考量到倫敦的物價，這費用其實相當有限！」

弗里德曼抱怨，「我不知道，就算我不再過上奢華的生活，我的生活費用是否足夠。我甚至只能被迫關在家裡吃飯，連帶人上餐廳吃頓飯都是問題。我現在這樣，根本是形同軟禁！」

弗里德曼透露，當初之所以與家人搬到倫敦，是為了實現資產的多樣化，才會在倫敦與家人買上這棟房子；不過在實施制裁後，他無法保證是否能夠成功保住這棟房子。

▲▼俄羅斯排行第11的億萬富豪弗里德曼。（圖／路透社）

對於西方國家將俄羅斯寡頭、富豪、商人列入制裁對象，弗里德曼認為其實這是一項不太明智的舉動，反而是將具有創意、有未來發展潛力的商人被迫推向俄羅斯，「即便私營企業很明顯地對普丁毫無任何影響力，但若迫使才華橫溢、具有創意的企業家回到俄羅斯，而非進一步整合他們，其實西方國家們的情況也不會好到哪裡去。」

對於西方的制裁措施，弗里德曼表達他的看法，「我在英國倫敦待了8年，我在英國、其他歐盟國家投資了數十億美元。對於遭到西方國家制裁，我的反應是，他們奪走了我的一切、把我趕了出去！一些經濟制裁或許有效，因為確實對俄國經濟施加壓力，但對私營企業的制裁沒有任何意義。」

弗里德曼曾接受美媒《CBS News》專訪，他透露在俄烏戰爭爆發後，是看電視新聞報導才知道自己被制裁，從此銀行內數十億美元的資產「連碰都不能碰」，提款卡、信用卡皆無法使用；他坦承曾和烏克蘭當局、烏克蘭總統澤倫斯基保持聯繫，認為澤倫斯基是獨立國家的總統，「據我所知，他是一個非常勇敢且堅強的人」。

根據英國《金融時報》，在俄烏戰事爆發後，弗里德曼曾向他在倫敦的一間私募股權公司LetterOne的員工發出電子郵件，「我出生在烏克蘭西部，一直住到17歲，父母都是烏克蘭公民，此前我一直住在我最愛的城市，利維夫（Lviv）。作為俄羅斯公民，我也度過了大部分時間，建立和發展企業。我深深地依附於烏克蘭和俄羅斯人民，並將當前的衝突視為兩國間的悲劇。我相信，戰爭永遠不會是答案。這場危機將奪去生命、並損害兩個數百年來一直是兄弟的國家。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
何妤玟1句話「小S當場臭臉」！　怒嗆：難怪妳會離婚
績優幼兒園遭廢止！183幼童待安置...老師抱一起痛哭
LIVE／黑卡超哥激凸牽爆乳高材生奔飯店　當天才發親子出遊片
「老婆和人開房間可以，被開玩笑不行」　他揭威爾史密斯打人原因
立委評鑑結果出爐！　3立委列「待觀察名單」
朋友起鬨「跳水慶生」　16歲高中生溺斃淡水河
足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴西總統腹部不適住院！　今年1月才因「沒咬爛蝦」腸阻塞2天

烏軍捷報　澤倫斯基：俄軍被打到「撤出基輔」

小心中毒！俄烏談判今登場　烏外長警告：最好「不吃不喝不摸」

普丁打烏克蘭害到俄國富豪！刷卡被阻「淪貧窮族」　在家吃飯像軟禁

正妹2個月閃嫁爽當醫師娘　老公婚後口罩一脫瞬間悲劇了

辣妹仔「手指搓揉」劇毒生物！牠還翹起回應　網嚇壞：最後影片

不斷更新／克宮稱「不會對烏克蘭動用核武」　烏軍環形防禦馬力波

普丁發言人：俄國僅「1情況」會使用核武　但與烏克蘭無關

足球員跳河「遭食人魚啃光血肉」　拉出水面剩白骨！被警追捕慘死

美暴風雪「60車連環撞」慘況曝！　高速公路聯結車狂燒如戰場

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

巴西總統腹部不適住院！　今年1月才因「沒咬爛蝦」腸阻塞2天

烏軍捷報　澤倫斯基：俄軍被打到「撤出基輔」

小心中毒！俄烏談判今登場　烏外長警告：最好「不吃不喝不摸」

普丁打烏克蘭害到俄國富豪！刷卡被阻「淪貧窮族」　在家吃飯像軟禁

正妹2個月閃嫁爽當醫師娘　老公婚後口罩一脫瞬間悲劇了

辣妹仔「手指搓揉」劇毒生物！牠還翹起回應　網嚇壞：最後影片

不斷更新／克宮稱「不會對烏克蘭動用核武」　烏軍環形防禦馬力波

普丁發言人：俄國僅「1情況」會使用核武　但與烏克蘭無關

足球員跳河「遭食人魚啃光血肉」　拉出水面剩白骨！被警追捕慘死

美暴風雪「60車連環撞」慘況曝！　高速公路聯結車狂燒如戰場

他把北京機場當住家「一待14年」！食物永遠不缺還能領「月薪」

不是去放鬆！他曝露營本體「是比賽」　酸笑：才會有人點讚

營運41年「復興號走入歷史」！末班車駛出　台鐵時刻表今起微調

大地主控飯店集團詐1.1億　又遇假名媛打「她」名號騙走70萬

巴西總統腹部不適住院！　今年1月才因「沒咬爛蝦」腸阻塞2天

克里斯洛克故意開病人玩笑？　友曝「背後委屈實情」：他沒這麼壞

比肉眼可見暗一萬倍！台北天文館捕捉到「台灣」小行星罕見蹤跡

蔡依林曝「產前憂鬱」！為罕病童發聲　全聯就能捐零錢

烏軍捷報　澤倫斯基：俄軍被打到「撤出基輔」

用餐折抵放大1.5倍！五星飯店推五倍券晚鳥優惠　持小黃卡最高75折

國際熱門新聞

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

3烏克蘭談判代表中毒　手臉脫皮

俄軍死屍遍地　慘淪「狗糧」遭啃食

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

普丁走投無路　G7拒盧布買俄天然氣

俄讓步？傳停火協議不再要求非軍事化

普丁發言人：俄國僅1情況會使用核武

疑普丁私生女豪宅曝　跌價還有4800萬

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

正妹閃婚當醫師娘　老公摘下口罩卻悲劇了

歐盟5國被點名　普丁：俄軍可在2天內部署

烏國志願軍：李根大尉不在前線！

即／克宮稱「不會對烏克蘭動用核武」

俄烏談判帶來希望　美股上揚94點

更多熱門

相關新聞

烏外長警告談判代表：最好「不吃不喝不摸」

烏外長警告談判代表：最好「不吃不喝不摸」

俄烏預計台灣時間29日下午3時於土耳其展開新一輪和平談判，烏克蘭代表團稍早已飛抵伊斯坦堡。先前傳出雙方代表在3月初一場談判後出現疑似化武中毒現象，儘管有美國官員認為是環境導致，並非中毒，烏克蘭外交部長仍建議烏方人員，與俄方談判時最好不吃、不喝、不摸。

人民日報：美國是烏克蘭危機的始作俑者

人民日報：美國是烏克蘭危機的始作俑者

華碩董座施崇棠繼捲「未退俄」風波後　首度公開露面

華碩董座施崇棠繼捲「未退俄」風波後　首度公開露面

俄羅斯將限制「不友善國家」入境　外交部：密切聯繫180僑胞

俄羅斯將限制「不友善國家」入境　外交部：密切聯繫180僑胞

普丁發言人：俄國僅1情況會使用核武

普丁發言人：俄國僅1情況會使用核武

關鍵字：

國際焦點國際軍武俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯普丁億萬富豪弗里德曼制裁

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

和碩前副總失蹤！　留40字訊息曝

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯、克里斯洛克已和好！

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面