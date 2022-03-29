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小心中毒！俄烏談判今登場　烏外長警告：最好「不吃不喝不摸」

▲▼俄羅斯、烏克蘭代表團談判現場。（圖／路透社）

▲ 俄羅斯、烏克蘭代表團先前談判畫面。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏預計台灣時間29日下午3時於土耳其展開新一輪和平談判，烏克蘭代表團稍早已飛抵伊斯坦堡。先前傳出雙方代表在3月初一場談判後出現疑似化武中毒現象，儘管有美國官員認為是環境導致，並非中毒，烏克蘭外交部長仍建議烏方人員，與俄方談判時最好不吃、不喝、不摸。

根據《天空新聞》，烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）29日警告，「我建議所有前往與俄羅斯聯邦談判的人，不要吃或喝任何東西，且最好避免接觸任何表面。」他也提醒，目前有許多聽來的、來自不明來源的消息，「因為所有人都渴望新聞，渴望轟動。」

俄國寡頭、億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）接受烏克蘭請求，協助推動雙方和談，但3日在基輔參加一場會議後，和2名烏方人員皆出現現眼睛紅腫、持續流淚及疼痛、手部及臉部脫皮等類似化學武器中毒的症狀，阿布拉莫維奇甚至一度失明數小時。《華爾街日報》指出，疑似是企圖破壞和平談判的俄國強硬派暗中下毒手。但《路透社》援引不願具名的美國官員說法表示，他們出現上述症狀是環境所致。

另一方面，29日是俄烏時隔逾2周以來首次面對面會談，將由土耳其總統艾爾段親自主持。烏克蘭將在不放棄領土及主權的情況下尋求停火，但美國國務院一名高級官員指出，俄國總統普丁似乎還未準備好為停戰做出妥協。

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