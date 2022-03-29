俄羅斯將限制「不友善國家」國民入境　外交部：密切聯繫180僑胞

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）28日表示，俄羅斯政府正在研擬一項法令，用以限制「不友善國家」的國民入境俄羅斯；由於台灣已被俄羅斯政府列入不友善名單，恐怕也會受到影響。對此，外交部發言人歐江安29日回應，因為現在俄羅斯還沒有公布，因此不清楚具體措施，將待公布後進行研議評估，並請外館密切追蹤。

歐江安今天上午在外交部例行記者會答覆媒體提問表示，外交部已經注意到相關媒體報導，經過俄羅斯代表處掌握，俄羅斯政府截至今天仍在研議相關政策，尚未公佈該措施，我方將等待俄羅斯公布政策，才能根據內容評估影響範圍。

歐江安說，目前約有180名僑胞、居留國人及留學生在俄羅斯，外交部與其保持密切聯繫，截至目前為止，沒有接獲國人簽證受到阻礙、生活受到困難的狀況，且俄羅斯國際航班仍在營運。

歐江安表示，俄羅斯之前為了防堵疫情擴散，曾經宣布停止台灣等國家的國民入境，不過在2021年8月已重新開放申請簽證；俄羅斯宣布「不友善國家」名單是用以保障在經濟制裁狀況下，可以保持國內經濟秩序穩定，並要求以盧布對這48個國家進行交易，以及履行合約時要報請政府核准。

歐江安說明，俄羅斯不是台灣工業物資主要進口國家，我國無論是石油、天然氣採購來源都是很多元的，台俄雙方經貿依存度不高，政府相關部會將密切關注相關情勢發展，以及全球經貿情勢變化，整體也會確保重要物資供應鏈和金融市場穩定。