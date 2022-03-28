電價將採「漲大戶不漲民生」？　王美花：工業用戶乘載較多政府負擔

▲經濟部長王美花。（圖／記者林淑慧攝）



記者杜冠霖／台北報導

電價審議委員會將在本周開會，決定4月起電價是否調漲，目前有調漲、不調漲以及只調漲工業大戶3方案。面對立委質詢，經濟部長王美花坦言，工業用電確實乘載政府比較多的負擔，怎麼樣做合適的調整，審議會會做通盤考量，「自己作為部長，不適合在審議會前表示意見。」

立法院經濟委員會今日邀請經濟部進行本年度業務報告，王美花率一級主管列席報告並備詢，但台電1月稅前已虧損59億元，而中油到今年2月的累積虧損已達600億元，電價審議委員會如何拍板電價議題，備受朝野立委關注。

過去連續7次電價凍漲，但面對國際能源價格波動，電價是否調漲也成為熱議焦點之一，王美花指出，日前電價審議工作小組有兩種意見，一是考量國際能源價格上漲，各國也都調整電費，另一派聲音則是電價調漲將牽動國內物價、通膨問題，經濟部將交由電價審議委員會開會討論。

對於電價問題，台玻董事長、工商協進會理事長林伯豐批評，若電價只調漲大戶「不公道也行不通，就是暴政」，對此，立委陳明文表示，台玻是高耗能產業，有這樣的說法可以理解，但對一般民眾來說，工業用電長期用優惠電價補貼，當然不公平，「過去全民補貼工業用電，取消補貼應該不是調漲，而是取消優惠。」

對於林伯豐的說法，王美花表示，自己也不太認同。而工業用電確實乘載政府比較多的負擔，怎麼樣做合適的調整，審議會會做通盤考量，「自己作為部長，不適合在審議會前表示意見。」