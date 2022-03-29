今決定4月起電價是否調漲　3方案「工業大戶」成關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

電價審議委員會將在今日（29日）開會，決定4月起電價是否調漲，目前有調漲、不調漲以及只調漲工業大戶3種方案。經濟部長王美花表示，電價議題目前有兩派聲音，一是考慮國際能源價格持續上漲，會增添台電及中油營運成本；二是電價調漲將牽動國內物價、通膨問題，這部分經濟部會交由電價審議委員會進行討論。

▲電價是否調漲，今日將開會決定。（資料照／記者湯興漢攝）

台電1月稅前已虧損59億元，而中油到今年2月累積虧損已達600億元，對於電價到底漲不漲，朝野立委都很關注。經濟部能源局長游振偉表示，內部已排定29日下午召開電價審議委員會，將依據照顧民生、穩定物價、節約能源等三原則制定電價。

由於台灣過去連續7次電價凍漲，如今面對國際能源價格波動，經濟部長王美花說明，電價審議工作小組目前有兩派聲音，一是考慮到國際能源價格持續上漲，會增添台電及中油營運成本；另一派則是考量到電價調漲將牽動國內物價、通膨問題，這部分會交由電價審議委員會進行討論。

▲民眾薪水沒漲，物價卻頻頻上漲。（資料照／記者彭懷玉攝）

關於電價是否調漲一事，目前有調漲、不調漲以及只調漲工業大戶3種方案，民進黨立委邱議瑩認為，若調升工業大戶的電價，對於節能、節電、儲能將會有正面幫助，尤其是現在原物料、能源成本不斷上漲，台電、中油虧損仍是全民埋單，希望經濟部能務實看待。

國民黨立委楊瓊櫻也指出，俄烏戰火延燒引發全球原物料、能源成本大增，物價高漲以及通膨問題，民眾面臨薪水不漲、萬物齊漲的生活壓力，期望經濟部能顧及民生，凍漲電價。

對此，王美花回應，經濟部長並非電價審議委員會的成員，不適宜在開會前表示意見，但經濟部已經彙整各界對於電價調整方針的意見，會交由委員會綜合評估。